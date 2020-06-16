Госкорпорация "Ростех" оборудует все российские школы и другие учебные заведения камерами с распознаванием лиц. Они будут подключены к системе мониторинга Orwell ("Оруэлл"). Об этом сообщает газета "Ведомости", изучившая сайты государственных закупок.

Камеры будут следить за временем прихода и ухода школьников, выявлять посторонних в помещениях и на прилегающих территориях. Полученные данные можно будет интегрировать с цифровым дневником, а родители смогут получать оповещение о приходе учеников в школу. Всего системы наблюдения установят в 43 тысячах учебных заведений.

На одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер. Общая сумма контрактов на поставку систем слежения, которые были размещены на сайте госзакупок, уже превышает два миллиарда рублей.