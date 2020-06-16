Госкорпорация "Ростех" оборудует все российские школы и другие учебные заведения камерами с распознаванием лиц. Они будут подключены к системе мониторинга Orwell ("Оруэлл"). Об этом сообщает газета "Ведомости", изучившая сайты государственных закупок.
Камеры будут следить за временем прихода и ухода школьников, выявлять посторонних в помещениях и на прилегающих территориях. Полученные данные можно будет интегрировать с цифровым дневником, а родители смогут получать оповещение о приходе учеников в школу. Всего системы наблюдения установят в 43 тысячах учебных заведений.
На одну школу будет устанавливаться примерно 10 камер. Общая сумма контрактов на поставку систем слежения, которые были размещены на сайте госзакупок, уже превышает два миллиарда рублей.
- Власти Москвы и ряда регионов России устанавливают десятки тысяч камер с распознаванием лиц, которые призваны обеспечивать безопасность граждан. Савеловский суд 6 ноября оставил без удовлетворения иск москвички Алёны Поповой, которая требовала запретить применение технологии видеоидентификации лиц в столице, считая, что она нарушает право на неприкосновенность частной жизни.
- В ряде стран мира, например, в США, вопрос об массовом использовании технологии распознавания лиц стал вопросом общественной дискуссии. Критики технологии отмечают, что она позволяет вводить тотальное наблюдение за людьми.
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