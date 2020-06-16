Видео последней ссоры Соколова с убитой аспиранткой попало в сеть

В интернете появилась видеозапись ссоры бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, историка Олега Соколова и его аспирантки Анастасии Ещенко за несколько часов до её убийства. Об этом сообщает ТАСС.
Видео снимал на мобильный телефон сам Соколов. В нём Ещенко плачет и требует от Соколова отпустить её, после чего он бьёт её и она уходит.
Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева заявила агентству, что родители убитой шокированы таким циничным поступком.
По мнению Бакшеевой, такая утечка из материалов дела выглядит "максимально подозрительно" с учетом того, что накануне в суде Соколов отказался от адвоката Александра Почуева, который участвовал в предварительном расследовании и был знаком с материалами уголовного дела. Соколов объяснил отказ тем, что Почуеву начали поступать угрозы расправы.
Почуев, комментируя появление видео в интернете, заявил, что защита историка не имеет никакого отношения к произошедшему. "Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела", - сказал бывший адвокат Соколова.
Неделей ранее Почуев сообщал о намерении просить суд об обнародовании видео ссоры.
Сегодня же Baza впервые публикует допрос Соколова, на котором историк в подробностях рассказал о произошедшем.
- Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября прошлого года в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром сам доцент был обнаружен в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире историка были найдены другие фрагменты тела Ещенко. Позже Соколов признался, что убил Ещенко : он четыре раза выстрелил в неё из обреза и расчленил тело. Руководство СПбГУ уволило его.
- Соколову предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. В январе по результатам психолого-психиатрической экспертизы Олег Соколов был признан вменяемым.
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