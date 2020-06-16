Видео последней ссоры Соколова с убитой аспиранткой попало в сеть

В интернете появилась видеозапись ссоры бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, историка Олега Соколова и его аспирантки Анастасии Ещенко за несколько часов до её убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Видео снимал на мобильный телефон сам Соколов. В нём Ещенко плачет и требует от Соколова отпустить её, после чего он бьёт её и она уходит.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева заявила агентству, что родители убитой шокированы таким циничным поступком.

По мнению Бакшеевой, такая утечка из материалов дела выглядит "максимально подозрительно" с учетом того, что накануне в суде Соколов отказался от адвоката Александра Почуева, который участвовал в предварительном расследовании и был знаком с материалами уголовного дела. Соколов объяснил отказ тем, что Почуеву начали поступать угрозы расправы.

Почуев, комментируя появление видео в интернете, заявил, что защита историка не имеет никакого отношения к произошедшему. "Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела", - сказал бывший адвокат Соколова.

Неделей ранее Почуев сообщал о намерении просить суд об обнародовании видео ссоры.

Сегодня же Baza впервые публикует допрос Соколова, на котором историк в подробностях рассказал о произошедшем.