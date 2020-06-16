Двое руководителей "Голоса Америки" ушли в отставку

Директор "Голоса Америки" Аманда Беннетт и её заместитель Сандра Сугавара в понедельник объявили об отставке. Они около четырёх лет руководили крупнейшей финансируемой Конгрессом США новостной организацией, осуществляющей международное вещание.

Как сообщает "Голос Америки", за это время его общая аудитория выросла более чем вдвое - с 109 до 280 миллионов человек в неделю.

Беннетт объявила об отставке руководителей "Голоса Америки" вскоре после того, как Сенат утвердил в должности предложенного президентом нового главу Агентства США по международному вещанию - Майкла Пэка.

В письме к сотрудникам "Голоса Америки" Беннетт отметила, что Пэк "был приведен к присяге Конгрессом, и пообещал уважать систему, которая гарантирует независимость «Голоса Америки», которая, в свою очередь, играет самую важную роль в доверии, которое оказывает нам наша аудитория во всем мире".

Президент США Дональд Трамп недавно критиковал "Голос Америки", в частности, за освещение ситуации в Китае во время кризиса, вызванного коронавирусом. Он приветствовал назначение нового главы Агентства по международному вещанию.