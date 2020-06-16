На работников "Норникеля" завели дело за сбросы сточных вод в реку

На сотрудников "Норникеля" завели еще одно уголовное дело из-за сброса неочищенных сточных вод фабрики в реку в пригороде Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Согласно заявлению СК, дело о нарушении правил охраны окружающей среды завели на "неустановленных сотрудников" ГМК "Норильский никель" и АО "Механобр инжиниринг". По версии следствия, с июня 2017 года по июль 2019 года работники заполярного филиала предприятия нарушили нормы проектирования и строительства объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики. Из-за этого сточные воды фабрики несколько лет сбрасывали в водозаборные площади реки Томулах и в почву возле рудника "Октябрьский" без какой-либо очистки. Ущерб окружающей среде предварительно оценили в 154 миллиона рублей.

Губернатор края Александр Усс заявил, что "Норникель" должен заплатить коренным народам Севера, проживающим на Таймыре, поскольку из-за разлива дизельного топлива пострадали их охотничьи угодья, нанесён ущерб рекам.

29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ, в результате которой 20 тысяч тонн дизельного топлива попало на дорогу, потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда – в озеро Пясино. Общая площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.