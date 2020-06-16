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Россия потратит $21 млн на питание для школьников Таджикистана

Россия выделит 21 миллион 200 тысяч долларов на развитие системы школьного питания в Таджикистане. В пресс-службе российского посольства в Душанбе уточнили, что средства пойдут на закупку продовольственных товаров для таджикских школьников, ремонт и переоснащение столовых, программы повышения квалификации сотрудников учебных заведений, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания.

21 миллион долларов – это самая крупная сумма, предоставленная Россией Таджикистану в рамках проекта Всемирной продовольственной программы. За шесть лет сотрудничества суммарный бюджет российской помощи приблизился к 80 миллионам.

В январе, выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин пообещал предоставить бесплатное горячее питание для всех российских учащихся начальной школы, но не ранее, чем с 1 сентября 2023 года. При этом ещё не решено, откуда на это будут брать деньги.

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