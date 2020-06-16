Чеченцы, наркодилеры и лозунги в честь Путина. Что происходит в Дижоне

В город Дижон на востоке Франции направлены дополнительные силы жандармерии - после беспорядков, которые происходили в этом городе несколько дней подряд.

Уже четыре ночи беспорядки продолжаются в районе Гризель. Они начались в ночь на субботу со столкновений между выходцами из Чечни и выходцами из Марокко и Алжира. Поводом для столкновений, по сообщениям, стало избиение чеченского подростка. Представители чеченской диаспоры утверждают, что на него напали наркодилеры, которые терроризируют район.

В город съехались более 100 выходцев из Чечни из разных городов Франции. Сообщается, что они разгромили кальянную, подконтрольную выходцам из стран Северной Африки. Более 10 человек пострадали в драке и столкновениях с полицией. Столкновения продолжились и в последующие ночи и в понедельник. По данным властей, в понедельник в них, однако, уже не участвовали выходцы из Чечни.

Живущий во Франции историк Майрбек Вачагаев отмечает, что в воскресенье все приехавшие в город чеченцы покинули Дижон. Вачагаев в интервью Радио Свобода возложил ответственность за беспорядки на наркодилеров.

В сети появились кадры с надписями во славу России и Путина, которые предположительно нанесли противники выходцев из Чечни - многие из которых являются беженцами.

В адрес полиции и властей Дижона звучат критические замечания из-за того, что полицейские почти не вмешивались в происходящее и не остановили погромы, участники которых стреляли в воздух, поджигали мусорные урны и автомобили. Глава оппозиционной праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинила власти в бездействии, заявила, что страна погружается в хаос, и анонсировала свой приезд в Дижон.

Префект региона Бургундия-Франш-Конте, Бернар Шмельц, выступил с оправданиями тактики властей, сказав, что мирные жители города были защищены.