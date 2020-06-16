В Пскове по делу Светланы Прокопьевой начался допрос свидетелей

В Пскове 16 июня на выездном заседании Второго западного окружного военного суда началось рассмотрение дела по существу в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом Север.Реалии рассказала Прокопьева.

На заседании были допрошены представители Роскомнадзора и специалиста "Радиочастного центра", который написал заключение о наличии признаков терроризма в тексте Светланы Прокопьевой "Репрессии для государства". Специалисты сочли, что теракт рассматривается в тексте "как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России".

"Мы пытались добиться от Роскомндазора конкретики по поводу того, какие фразы в тексте являются оправданием терроризма, то есть за какие фразы зацепились. Нам так и не удалось. Представитель не помнит, он ссылался на заключение "Радиочастного центра", — рассказала журналистка.

Специалист из "Радиочастотного центра" Мирослава Степина сказала, что ей показалось что статья Прокопьевой формирует одобрительное отношение к Михаилу Жлобицкому, который взорвал себя в здании архангельского ФСБ. При этом она призналась, что не является экспертом. Защита заявила ходатайство о трансляции заседании, суд его удовлетворил.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело возбуждено из-за авторской колонки Прокопьевой на "Эхе Москвы в Пскове". В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

В защиту Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом. 1 октября 2019 года больше пятидесяти российских независимых СМИ провели акцию солидарности, опубликовав в текстовом или видеоформате открытое письмо Прокопьевой "Семь лет за две страницы текста".