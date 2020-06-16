Президент США подписал указ о реформе полиции

Указ о реформе полиции, подписанный во вторник президентом США Дональдом Трампом, призван содействовать изменениям за счёт выделения грантов полицейским департаментам. Департаментам предложено, в частности, следовать обновленным стандартам при использовании силы. Предусмотрен и более тщательный отбор кадров, чтобы в полицию не попадали сотрудники, замеченные в нарушениях, пишут американские СМИ.

В Конгрессе также разрабатываются законодательные инициативы, направленные на реформирование полиции, отмечает "Голос Америки".

"Мы, определенно, можем добавить кое-что к той работе, которая ведётся в Палате представителей и Сенате, – отметил Трамп.



На церемонии подписания указа в Белом доме присутствовали родственники американцев, погибших в столкновениях с полицией. Президент заявил о необходимости подотчетности полиции обществу, повышении профессионализма и моральных стандартов сотрудников полиции.



Трамп выступил с критикой администрации Барака Обамы, которая, по его словам, даже не пыталась решить проблему, к решению которой теперь делает шаг нынешний президент.