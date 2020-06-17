В киоске купить нечего. Наталья Геворкян – о судьбе "Ведомостей"

Я довольно редко пишу о цеховых событиях, то есть о тех, которые происходят на медиарынке и касаются моих коллег. Но они напрямую касаются и вас, дорогие читатели. Выражение "звенья гребаной цепи", придуманное, если правильно помню, Филиппом Дзядко, бывшим главредом "Большого города", восемь лет назад, немного потеряло свежесть. Собственно, на российском медиарынке осталось не так много независимо мыслящих профессиональных главредов и менеджеров, которых можно отправить в отставку, и не так много профессиональных изданий, которые можно уничтожить. Кого могли, уже отправили и уничтожили, кто-то в ущерб качеству научился находить общий язык с собственником, несущим ответственность не столько перед читателями, сколько перед властью, остальных отправить не могут, потому что они не работают ни на государство, ни на собственника, связанного с государством. Последним могут портить жизнь, что порой старательно делают.

На днях вспомнили про звенья гребаной цепи в связи с газетой "Ведомости", из которой ушло все руководство и часть сотрудников в знак протеста против назначения главным редактором издания имплантированного туда "сверху" Андрея Шмарова, хотя выбор коллектива большинством голосов был в пользу сотрудницы "Ведомостей" Анфисы Ворониной. Собственно, со Шмаровым "Ведомости" уже поработали в качестве исполняющего обязанности главреда и больше не захотели. У "Ведомостей" есть прописанные профессиональные правила и принципы, которых придерживалась редакция на протяжении двадцати лет и на которые Шмарову плевать. Извините за резкость.

Новым владельцем издания в результате сложных многоходовок стал 43-летний Иван Ерёмин, владелец и главный редактор агентства "ФедералПресс", которое работает в нескольких регионах. Ерёмин лоялен власти и весьма активен в общественно-политической жизни. Его голос, как пишут, стал решающим при выборе главного редактора. Мне сложно представить, что Ерёмин не понимал, какую реакцию вызовет назначение Шмарова. Значит, он был заинтересован в том, чтобы редакция поднялась и ушла. Если ты покупаешь газету, а не название, то так вести себя глупо, а если название, а не газету, то в самый раз. Ещё можно так, как публично посоветовал новому владельцу замглавы Минкомсвязи Алексей Волин: "Ситуация, когда собственник назначает главного редактора, а коллектив его не принимает, должна закончиться только одним: немедленным увольнением журналистов, которые не выполняют указания главного редактора". В своей апологии недалекого собственника СМИ чиновник Волин, надо отдать ему должное, все последние годы очень последователен. Его концепция укладывается в короткую его же цитату: "Моя корова — что хочу, то и делаю".

Крылатая фраза "нас …т, а мы крепчаем" в полной мере относится к качественной российской журналистике последних нескольких лет

"Ведомости" такие, какими мы их знали два десятилетия, ушли от нового владельца. Осталось название, с которым он волен делать что хочет. В любом случае, это будет (если будет) другая газета. Читатели потеряли качественное издание, которому привыкли доверять. Эта история, конечно, болезненна для всех, кто делал газету в разные годы и до последнего времени. Но странным образом сегодня нет того драматизма, который присутствовал восемь лет назад, когда уволенный из журнала "Большой город" Филипп Дзядко сложил звенья в гребаную цепь увольнений и изменений на медиаполяне летом 2012 года (в основном они коснулись СМИ, которые активно освещали протесты). В марте 2014 года, когда вслед за уволенной Галиной Тимченко ушли большинство журналистов lenta.ru , это воспринималось как все, финита, конец.

Власть в очередной раз забыла о третьем законе Ньютона. Крылатая фраза "нас …т, а мы крепчаем" в полной мере относится к качественной российской журналистике последних нескольких лет. Филипп Дзядко сделал и продолжает делать интернет-проект "Арзамас". Галя Тимченко с коллегами сделала в Риге "Медузу". Многолетний главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова возглавила недавно московское бюро "Медузы". Ушедшие из РБК Елизаветы Осетинская (тоже в прошлом главред "Ведомостей") сделала интернет-издание The Bell , её коллега по РБК, а до этого мой коллега в gazeta.ru Роман Баданин запустил расследовательский "Проект", ушедшие из OpenSpace Глеб Морев и Мария Степанова сделали "Кольту". Уволенные телевизионщики нашли свои ниши в YouTube и в документальном кино (Парфенов, Пивоваров, Уржанов, Супер), Андрей Лошак запустил сайт "Такие дела", закрытый властями томский телеканал ТВ2 выпускает отличные материалы в интернете, прекрасно работают многие региональные издания. Некоторые подросшие спецкоры запустили свои вполне успешные проекты — например, "Холод" Таисии Бекбулатовой. На независимых платформах начали развиваться подкасты, мультимедийные проекты. Я привела несколько примеров, их гораздо больше.

Конечно, все это непросто, конечно, все в постоянном поиске финансирования и инвестиций. И всё же ребятам из "Ведомостей" предстоит найти себя снова не на выжженной поляне, а на молодой, перспективной и растущей. Существующей вопреки всему, в духоте. Но существующей. Или украсить её еще одним новым проектом. "Ведомости", которые они делали, останутся в истории. Как осталась та Лента.ру и та Газета.ру, журнал "Власть", тот "Большой город" и та "Афиша".

Я сегодня вспоминала точную формулировку на баннерах, когда запускали "Ведомости" в 1999 году. Лиза Осетинская напомнила. Помню, как остановила машину и засмеялась, увидев этот баннер впервые. Как бы подмигивая "Коммерсанту", только что купленному Борисом Березовским, они обещали: "Любой олигарх может купить "Ведомости". В киоске". Теперь и в киоске будет покупать нечего.

Наталья Геворкян – журналист

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