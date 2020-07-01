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Лицом к событию. Какой ценой Путин провел поправки?

Лицом к событию. Какой ценой Путин провел поправки?
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Лицом к событию. Какой ценой Путин провел поправки?

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Какой ценой Владимир Путин провел поправки? Какой конституционный режим создается в России? Что ждать от режима в России после обнуления? Обсуждают политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, Борис Вишневский, Илья Пономарев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30700428.html

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