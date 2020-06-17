Кадыров: "Если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал обвинения в том, что он был заказчиком покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина.

"Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают", – написал Кадыров.

Он добавил, что не забыл оскорбление, нанесенное Габунией. "Он оскорбил не одного человека, а всех россиян", – отметил Кадыров и призвал грузинские власти принять меры по "перевоспитанию этого гражданина", а самого журналиста сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. "В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", – заявил Кадыров.

15 июня в Тбилиси был задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габунии. Задержанный – 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора канала "Мтавари архи", на котором сейчас работает Габуния, заказчиком покушения был Рамзан Кадыров. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы.

В июне 2019 года ведущий "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он неоднократно получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Габунию нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил".

Власти Грузии и России осудили поступок Габунии. Позднее журналиста уволили с телеканала "Рустави-2".