В России число заразившихся COVID-19 за сутки опустилось ниже 8 тысяч

В России за сутки выявлено 7843 случая заражения коронавирусом, днём ранее было 8248 новых инфицированных. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно статистике, за минувшие сутки от COVID-19 умерли 194 человека, выздоровели 10036 заболевших. Всего за время эпидемии в России заболели более 550 тысяч человек, умерло 7478 пациентов. Выздоровело более 300 тысяч инфицированных COVID-19. Всего в мире количество зараженных COVID-19 увеличилось до 8,1 млн человек, выздоровели - 4,3 млн, умерли - более 440 тысяч человек.

В то время как доля Москвы в числе заражённых постепенно снижается, в ряде регионов ситуация остаётся напряжённой. Власти нескольких субъектов Федерации объявили об отмене парадов в честь 75-летия Победы, назначенных на 24 июня.

В статистику о смертях, которые приводит Оперативный штаб, включаются данные не обо всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, а только о тех, у кого COVID-19 была признана главной причиной смерти.