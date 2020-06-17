Вступают в силу новые санкции США в отношении режима в Дамаске

В среду, 17 июня, вступают в силу новые экономические санкции США против режима сирийского президента Башара Асада.

Решение предусматривает меры против любых физических лиц, учреждений и компаний, которые поддерживают деловые контакты с Дамаском.

Закон о санкциях, известный как "Акт Цезаря", позволяет распространять ограничения на главных союзников Асада – Россию, Иран и ливанскую радикальную группировку "Хезболла". Меры также могут затронуть Китай, страны Ближнего Востока – Иорданию, Ливан, Ирак, а также ряд государств Персидского залива.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт накануне заявила, что цель санкций – лишить режим Башара Асада доходов и поддержки, которую он использует для "широкомасштабных злодеяний" и нарушений прав человека, препятствующих политическому урегулированию многолетнего вооружённого конфликта в Сирии. Обращаясь к членам Совета безопасности ООН, Крафт подчеркнула, что Асад должен исполнить резолюцию международной организации с призывом к прекращению огня, проведению свободных выборов и политических реформ в Сирии.

Противники санкций называют их злонамеренной попыткой помешать усилиям по восстановлению Сирийской Арабской республики и подчеркивают, что ограничения лишь болезненно отразятся на простых гражданах этой страны.

Как заявил российский посол в ООН Василий Небензя, своими действиями Соединённые Штаты подтвердили, что задача вводимых санкций – свергнуть легитимное руководство Сирии.

"Акт Цезаря", одобренный Конгрессом в декабре прошлого года, назван именем бывшего сирийского военного фотографа, который бежал из страны в 2014-м году с десятками тысяч фотографий. Отмечается, что эти снимки запечатлели жестокое обращение с узниками властей за три первых года войны в Сирии.