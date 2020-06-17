Для обвиняемых по делу "Сети" в Петербурге запросили 6 и 9 лет

Прокуратура запросила для обвиняемых в участии в так называемом террористическом сообществе "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова 6 и 9 лет лишения свободы соответственно.

По словам прокурора, Филинков был в группе "связистом", а Бояршинов – "сапером". Они якобы использовали псевдонимы, чтобы скрыть свою личность. По версии следствия, участники "Сети" тренировали навыки захвата зданий, владения оружием и медицинской помощи. Прокурор заявил, что сообщения обвиняемых о пытках сотрудниками ФСБ не были подтверждены. По мнению стороны обвинения, вина Филинкова и Бояршинова нашла подтверждение, а факт существования террористического сообщества "Сеть" был установлен.

Филинкова и Бояршинова обвиняют в том, что они входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое якобы было создано в 2015 году для "свержения власти" в России.