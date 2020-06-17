Для обвиняемых по делу "Сети" в Петербурге запросили 6 и 9 лет

Прокуратура запросила для обвиняемых в участии в так называемом террористическом сообществе "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова 6 и 9 лет лишения свободы соответственно.
По словам прокурора, Филинков был в группе "связистом", а Бояршинов – "сапером". Они якобы использовали псевдонимы, чтобы скрыть свою личность. По версии следствия, участники "Сети" тренировали навыки захвата зданий, владения оружием и медицинской помощи. Прокурор заявил, что сообщения обвиняемых о пытках сотрудниками ФСБ не были подтверждены. По мнению стороны обвинения, вина Филинкова и Бояршинова нашла подтверждение, а факт существования террористического сообщества "Сеть" был установлен.
Филинкова и Бояршинова обвиняют в том, что они входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое якобы было создано в 2015 году для "свержения власти" в России.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.
- 10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.
- Один из фигурантов дела – антифашист Игорь Шишкин – получил 3,5 года колонии. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых. Дело против еще одного фигуранта – Егора Зорина – прекратили в сентябре 2018 года. Он тоже дал показания на других фигурантов, после чего его отпустили под домашний арест.
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