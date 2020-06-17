В Киеве произошли стычки во время акции сторонников блогера Шария

В центре Киева, недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского, произошли столкновения между собравшимися на акцию сторонниками пророссийского видеоблогера Анатолия Шария и его противниками.

Задержаны несколько человек, которые бросали в сторону митингующих дымовые шашки, а также применяли газовые баллончики. Полиция действовала достаточно жестко, передаёт украинская служба Радио Свобода.

Члены партии "Демократический топор" и нескольких других организаций заявляли о проведении в том же месте "морализаторской беседы на тему "Киев – украинский город".

Как пишет "Украинская правда", к офису Зеленского пришли около пятисот сторонников Шария. Они скандировали, среди прочего: "Вова, выходи!" и "Не мой президент". Позднее собравшиеся отправились шествием по центральным улицам.

На площади Независимости (Майдане) в среду собрались около двухсот активистов, в том числе с символикой запрещенной в России националистической организации "Правый сектор".

В связи с массовыми акциями полиция усилила в городе меры безопасности.