Ленин или НАТО? Украина проголосовала на парламентских выборах

В Украине 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Их инициировал президент страны Владимир Зеленский, аргументируя такой шаг низким доверием граждан к Верховной раде.

По предварительным данным, лидирует партия президента Украины "Слуга народа", набрав 43, 9 процентов, на втором месте по количеству голосов – "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента России Виктор Медведчук – 11,5 процентов, на третьем месте – партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 8,9 процентов голосов. Еще две партии преодолевают необходимый барьер в 5 процентов и попадают в парламент – "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,6 процентов) и "Голос" рок-певца Святослава Вакарчука (6,3 процентов). Таковы данные национального экзитпола. Явка на выборах к 16:00 киевского времени составила почти 37 процентов избирателей. Это меньше, чем на минувших парламентских выборах.​

В Киеве уже утром на избирательных участках было много людей. Им выдавали по два бюллетеня. В одном нужно было выбрать одну из 22 украинских партий, во втором – одного из нескольких десятков кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах как от партий, так и в качестве самовыдвиженцев.

На выходе из избирательных участков участники выборов чаще всего называли те партии, которые и по данным предвыборных опросов имели шансы победить. "Я – за партию "Голос" – за то, что они проевропейские, свободные, здравомыслящие", "Голосовала за "Слугу народа" – хочется, чтобы было лучше, причина одна и та же", "Выбираю Юлю – она отдала всю жизнь политике, и я ей верю", "Европейская солидарность" – они показали себя, что способны что-то изменить, на международном уровне были достойные достижения", "Я выбираю "Оппозиционную платформу – За жизнь": Медведчук может многое сделать, хватит искать врагов и настраивать друг против друга людей, нужно искать консенсус", "Голосую сердцем – за Зеленского, нравится то, что я вижу, сам Зеленский", "Только Партия Шария может поломать систему" – так киевляне отвечали на вопрос о том, почему отдали голос за ту или иную политическую силу, в 221-м избирательном округе.

По словам работающего в Киеве немецкого политолога Андреаса Умланда, большинство украинских избирателей голосует за "имиджи и лозунги партий или их самых известных представителей, при этом совершенно не представляя, что записано в программах". Такая ситуация, по его словам, не только в Украине, но и в других странах. На этих выборах в помощь избирателям были разработаны несколько онлайн-инструментов, которые, задав несколько вопросов, генерируют, какая партия больше всего подходит тому или иному избирателю. По словам Умланда, пока такие программы используют лишь десятки тысяч голосующих на выборах украинцев, но так было и в Германии, где они появились 20 лет назад. Сейчас же ими пользуются миллионы немецких граждан.

Но далеко не все избиратели в Киеве голосовали, не прочитав программ партий-кандидатов. "Я в этом году прочитал все программы и сам удивился своему выводу, – рассказывает проголосовавший на одном из киевских избирательных участков Константин. – Голосовал за Тимошенко, только у нее есть яйца бороться с олигархами. А память у меня хорошая. Я хорошо помню, как она в 2000 году гоняла Суркиса (Георгий Суркис – вице-президент УЕФА и бизнес-партнер Виктора Медведчука. – РС) и именно тогда заложила основу для создания энергетического рынка. А договор по газу? Вспомните, в каких политических условиях его подписывали, когда Словакия сидела без энергии, мы просто должны были его подписать".

Об уменьшении влияния олигархических структур на украинскую политику писали в своих программах все имеющие шансы попасть в парламент условно называемые проевропейскими партии Украины: "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа". Решение этой проблемы важно для украинцев не только на этих выборах, о ней говорили в том числе во время протестов на Евромайдане, звучит она и во время каждой предвыборной кампании. Пока политикам не удается уменьшить влияние наиболее богатых украинцев на политику и управление государством, ведь многие депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах, в той или иной степени связаны с ними. Каждая выступающая за деолигархизацию партия по-своему понимает ее. "Европейская солидарность" собирается бороться с офшорами, которыми пользуются крупные промышленные группы Украины для снижения налогообложения своей прибыли, "Слуга народа" говорит об уменьшении влияния владельцев СМИ на работу журналистов, но налог на выведенный капитал собирается вводить только после создания необходимых для этого экономических условий, о которых в программе партии не говорится. "Голос" обещает уменьшить влияние на политику олигархов посредством более совершенного антимонопольного законодательства.

Все три эти партии выступают за сближение с Европейским союзом и НАТО. Тесные связи с Россией декларирует лишь "Оппозиционная платформа – За жизнь". Всего за три дня до украинских выборов лидер этой партии Виктор Медведчук встречался с Владимиром Путиным, а позже президент России в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сказал, что не знает деталей предложенного им во время этой встречи плана по урегулированию конфликта в Донбассе, однако поддерживает мнение Медведчука о необходимости вести переговоры в том числе с лидерами сепаратистов. Путин также сказал, что считает украинцев и русских одним народом, хотя Медведчук, по его словам, думает иначе.

Это мнение не разделяет одна из киевлянок, с которой я поговорила на выходе из избирательного участка. На ее рюкзаке был значок "Европейской солидарности", а на вопрос, почему она поддержала на выборах эту партию, она ответила: "Я сужу по действиям. Московского фашиста – вон! Многие люди не поняли Порошенко. Пусть и коррупция, но родину он отстоял".

Так называемый реванш стал одной из главных предвыборных тем для обсуждения во время предвыборной кампании. Под ним подразумевается возврат к власти как людей, ранее связанных с Партией регионов убежавшего в Россию Виктора Януковича, так и условно пророссийских партий, в числе которых называют и Партию Шария (Анатолий Шарий – блогер с украинофобскими взглядами, получивший убежище в Литве. – РС), и "Оппозиционную платформу", среди лидеров которой есть в прошлом член Партии регионов, мэр Харькова Геннадий Кернес, и "Оппозиционную платформу – За жизнь" Медведчука. Не удивительно, что один из вопросов, который журналисты задали на избирательном участке лидеру партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову, касался декоммунизации. Связано это с несколькими решениями, в последнее время принятыми судами и местными властями. В Харькове горсовет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, а в столице были признаны судом незаконными решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина. Разумков ответил, что считает необходимым выносить на местные референдумы вопросы переименований и таким образом "отдавать людям" инициативу по изменению географических названий.

Но далеко не все связанные с процессом декоммунизации вопросы можно вынести на референдум. На одном из избирательных участков в центре Киева Ленин до сих пор со стены взирает на процесс голосования. Его изображение находится прямо напротив избирательных урн. В других районах Киева знаки советского прошлого тоже не везде демонтируют. На станции метро "Дворец "Украина", которая до начала 90-х называлась "Красноармейская", закрыты щитами мозаики с изображением звезд советской армии, а также красноармейца в буденовке в торце платформы. Долгое время за спасение этой и нескольких других мозаик киевского метрополитена выступали искусствоведы, просившие мэра Владимира Кличко принимать решение о демонтаже только по решению экспертной комиссии, которая оценила бы их художественную ценность.

"Я декоммунизацию поддерживаю, – отвечает на мой вопрос молодая мама, которая пришла вместе с детьми на избирательный участок, где до сих пор остается Ленин. – Это странно, когда моим детям рассказывают в школе о советских репрессиях, а на улице они потом видят памятник главе ВЧК или НКВД. Мне не кажется, что это слишком сильно обременяет бюджет, ведь этим занимаются городские власти". Неподалеку от избирательного участка, где мы разговариваем, находится Лыбедская площадь, где до 2016 года стоял памятник чекистам, а в вестибюле одноименной станции метро было изображение Феликса Дзержинского.

21 июля, в день голосования, в Донбассе началось так называемое "хлебное перемирие", достигнутое Трехсторонней контактной группой в Минске. Оно распространяется в том числе на диверсионные операции на линии соприкосновения и впервые предусматривает ответственность сторон за открытие огня, но, несмотря на это, в день выборов стало известно о двух погибших военнослужащих, подорвавшихся на мине. На подконтрольной Киеву территории Украины в выборах принимали участие в том числе живущие в самопровозглашенных республиках Донбасса, и перемирие позволило им воспользоваться правом голоса, не опасаясь обострения ситуации на линии разграничения.