Навальный предложил увеличить пенсии участникам ВОВ до 200 тыс.руб.

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал законопроект, в котором предлагает ежемесячно выплачивать участникам Великой Отечественной войны и инвалидам до 200 тысяч рублей.

В законопроекте говорится, что он разработан к 75-летию победы в войне.

По мнению Навального, принятие такого решения "позволило бы

защитить социальные права участников Великой Отечественной войны". Навальный, ссылаясь на открытые данные, уточняет, что в России живут 75 тысяч участников войны. По его подсчетам, на реализацию законопроекта потребуется 180 миллиардов рублей.

Следственный комитет 15 июня возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, который участвовал в съемках видеоролика о голосовании по поправкам в Конституцию. Комментируя в твиттере это видео, Навальный назвал появившихся в кадре "холуями" и "позором страны". Следственный комитет посчитал, что запись оппозиционера содержит "заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство ветерана". Какие именно сведения имеются в виду, не уточняется.