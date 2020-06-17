Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Режиссёр Кирилл Серебренников снимет сериал о жизни советского кинорежиссёра Андрея Тарковского. Художественный руководитель "Гоголь-центра" также займётся написанием сценария, сообщает издание "Variety".

Продюсерами сериала станут Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской компании "Hype Film". Ранее при поддержке этой студии Серебренников снял и выпустил фильмы "Лето" и "Ученик", а также готовит к выходу "Петровы в гриппе". Сроки выхода нового сериала пока неизвестны.

"Андрей Тарковский и его шедевры оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений. Для нас большая честь продолжать наше сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, режиссером с действительно уникальным видением, и мы с нетерпением ждем, чтобы воплотить его в жизнь." - заявил Стюарт в разговоре с журналистами.

Руководители театральной "Седьмой студии", среди которых – режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на экспериментальный проект "Платформа". Уголовное дело расследуется почти три года, в сентябре 2019-го Мещанский суд Москвы вернул его в прокуратуру из-за противоречий, вскрывшихся после проведения финансово-экономической экспертизы.