Офицер ФСБ из дела "Сети" инициировал дело против нацболов

Бывший глава управления ФСБ по Пензенской области Сергей Сизов, в прошлом году занявший аналогичную должность в Челябинской области, инициировал и ведёт уголовное дело против активистов местного отделения "Другой России", сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителей движения.

Отмечается, что ранее обвиняемые по делу "Сети", приговорённые к длительным срокам заключения по обвинению в создании террористического сообщества, неоднократно жаловались на пытки, в которых, по их словам, участвовали прямые подчинённые Сизова – сотрудники пензенского управления ФСБ.

10 июня в Челябинске были арестованы трое членов "Другой России" – Артём Голубев, Михаил Просвирин и Александр Крышка. Их обвиняют в организации деятельности запрещенной организации.

Поводом для преследования стали две акции активистов: в июне – у здания прокуратуры Ленинского района Челябинска, и в мае – у памятника чехословацким легионерам, рядом с которым протестующие развернули баннер "За Конева ответите!". По версии следствия, здание прокуратуры активисты хотели поджечь, а памятник – разрушить. Следствие ведёт УФСБ по Челябинской области, а материалы дела подписаны генерал-лейтенантом Сизовым.