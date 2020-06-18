"Бессмертных пруд пруди". Соцсети о смягчении карантина

В Москве кипят страсти вокруг нового послабления карантина. На этой неделе в городе заработали кафе с открытыми верандами.

Андрей Уренев:

Вот кому я сейчас не позавидую, так это разного рода собянинским мурзилкам, которые ранее оправдывали под видом неравнодушных независимых граждан весь этот собянинский беспредел.

Причем оправдывали именно заявленные Собяниным жесткие ограничения "до вакцинации".

Сергей Колясников:

Москва оживает. За ней потянутся регионы. Словами не передать, как я соскучился по уральским кафешкам, как хочется встретиться с друзьями, посидеть на веранде, поговорить, выпить вина, перекусить. Скажи на кто-нибудь в начале года, что подобное станет пусть не мечтой, но мыслью, осмеяли бы. Но жизнь рассудила иначе.

Дмитрий Петровский:

Ох боги, неужели наконец-то можно будет в рестораны? Уже и забыл, как это

Леся Рябцева:



Шаг за шагом мы становимся ближе к комфортным условиями жизни в летней Москве. Боже, не верится! Неужели мы и правда можем говорить вслух, не боясь разгневать богов и истеричных либералов, бунтующих против так называемого цифрового рабства, такие словосочетания, как «летняя веранда», «очередь в музей», «записался на отбеливание зубов», «надо вернуть книгу в библиотеку» и даже «пошли с детьми в зоопарк».​

При этом московские власти пообещали отслеживать соблюдение дистанции и масочного режима при помощи дронов!

Иван Поликаров:

Но есть вроде можно будет без маски, как я понимаю. Или только через клизму как-нибудь? Бухло-то можно и в ухо заливать, как Гамлетову папаше.

Анна Шафран:

А можно узнать, каков будет порог погрешности размещения веранд? 10 см, 5 см или ноль?



Вообще этот административный восторг порой пугает. Куда мы идём? Дроны для контроля за размещением веранд у кафе? То есть как стоят столы и стулья, горшки с цветами. Хотелось бы узнать о каких-либо чудовищных примерах в России и мире, связанных с подобными нарушениями. И ещё хотелось бы увериться в том, что данные подобных видеонаблюдений, в поле которых будут попадать обычные посетители, никуда не утекут.

Людей же на вновь открытых верандах хоть отбавляй!

В сети много предостережений на этот счёт.

Антон Орехъ:

Никакую дистанцию невозможно соблюдать при всем желании. Носить маски и перчатки в жару - пытка. Но цифры при этом как бы не ухудшаются, а мэрия говорит, что дела идут отлично и даже лучше, чем ожидали. В таком случае, нужны ли были ограничения вообще? Ну, если, чем больше народу и чем меньше масок, тем лучше показатели - то, может быть, мы просто зря держали людей дома, зря губили бизнес, зря переносили парад и поправки?

Арина Холина:

Все-таки оно еще все не закончилось, поэтому полный расслабон некоторых людей воспринимаешь как свинство. Хотя таких я не видела. Что особо приятно — люди научились деликатно, но все же осмысленно держаться друг от друга на расстоянии. Все как то мило и вежливо обходят друг друга. Без фанатизма, но дистанцию соблюдают. В общем и целом все так или иначе стараются блюсти себя. И, вообще, такое есть ощущение, что люди стали как-то внимательнее и приятнее друг к другу — я даже не пойму, как это объяснить и чем это доказать, но в целом ты ощущаешь какие-то перемены во взаимодействии.

Пётр Романов:

Не знаю, кто тут победил здравый смысл: рынок (оголодавшие Пригожины и проч.) политика – жизненная необходимость для ВВП проведения голосования по поправкам. Или просто жажда воли и солнца рядового гражданина. Зато знаю, что проиграло здравоохранение.

Бегать, смеяться и дышать (что хорошо) станем, полагаю, больше. Но и хоронить тоже больше, но уже тихо, без столь раздражавшей всех статистики. Которая, правда, и так не вызывала большого доверия. И, разумеется, коллеги, меньше некрологов, этот жанр вообще… не стоит нервировать людей перед парадом и голосованием.

С новой реальностью, господа!

Александр Коц:



Выбрался в город, впервые за месяц, а там – как будто никакой пандемии и не было. Я, конечно, все понимаю, вирус отступил, самоизоляция окончена, часть больниц даже уже переходит от коронавирусной деятельности к профильной. Сегодня вон летние веранды в кабаках пооткрывали. Жизнь безусловно налаживается, можно и в парки, и в барбершопы, но никто же не отменял масочно-перчаточный режим.



А я смотрю в Москве бессмертных – пруд пруди: и в транспорте, и в магазинах, и на улице. Нету в нас китайского хунвейбинства. Может и хорошо, но не в этом случае. В Пекине вон на новую вспышку, как на Гитлера всей страной накинулись. Так и нам надо, в едином угаре. А то по осени не хочется опять на карантине сидеть. Хочется дочь в первый класс отвести.

Наташа Кондрашова:

Я весь день рефлексирую на эту тему и просто ничего не понимаю. Страна находится на третьем месте по активным случаям

Надежда Папудогло:

У всех были планы - "когда карантин закончится". В моем плане значилось жирным шрифтом - пойду тусоваться со всеми друзьями сразу на мою любимую вернаду. И вот веранды открыты. Зовут. Кричат. Присылают приглашения. Я в панике думаю: "Там же будет до фига людей. Они будут кашлять. Статистика врет. Кругом опасность. Там могут быть те, кто не вполне здоров! Еще они будут потные, там будет жарко, не хочу протискиваться к бару через тела, что я там не видала. Кажется, все вокруг кашляют. Никакой дистанции. Я хроник, у меня легкие". В общем, вместо модной вечеринки я сижу - классический задрот изоляции - на дачном диване и читаю Роальда Даля. Большинство моих друзей тоже сидят в разных норах. Празднуем окончание карантина удаленно. На закрытые вечеринки на дачах вход строго по пропускам, цепная реакция.

Константин Янкаускас:

Пока в Москве ещё полторы-две тысячи заболевших коронавирусом в день, надо быть осторожным. Путину с Собяниным дороги их поправки в Конституцию, а нам с вами - наше здоровье. Берегите себя!

Олег Лекманов:

Часть москвичей, уж не говорю о россиянах, вдруг начала себя вести так, как будто эпидемия кончилась, и люди вокруг перестали болеть и заболевать. Ребята, берегите себя, пожалуйста, наберитесь терпения и осторожности, ничего пока, увы, не кончилось...

Николай Травкин:

Уважающие себя оппозиционеры и последовательные критики мэра Москвы упорно твердили, что ограничения, предпринимаемые мэром Москвы глупы и бесполезны. Однако, с сегодняшнего дня они объявляют период бессрочной самоизоляции. А если по крайней необходимости и будут выходить на улицу, то исключительно в масках и перчатках.

Потомушта, ежели Собянин так, то мы вот этак, нас не сломить!

Дарья Сагайдак:

Люди до сих пор возмущены тем, что «все гуляют, вы шо охренели» или «Боже мой ... курьер был без маски».

А никого не смущает, что через пару дней отковывают все салоны, спорт залы, фитнес клубы, будет парад победы, голосование и тд и тп )​