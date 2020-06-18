"Владимир Владимирович очень торопится". Подан иск об отмене голосования по поправкам

Верховный суд России отклонил административный иск Геннадия Рудяка, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает РИА Новости: "Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию, о мотивах отказа не сообщается". Аналогичный иск в Верховный суд подали депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Ответа от Верховного суда они еще не получили.

Истцы полагают, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, когда "каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса, – преступление".

Истцы хотят добиться, чтобы Верховный суд рассмотрел вопрос до 1 июля, которое официально названо днем голосования – хотя фактически оно будет проводиться уже с 25 июня.

Формально в России не был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией, а во многих регионах, включая Москву, отменили и так называемую самоизоляцию. При этом ежедневно фиксируется около 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – больше, чем в тот момент, когда президент Путин объявлял об отмене голосования, первоначально назначенного на 22 апреля.

По мнению одного из авторов иска, депутата Мосгордумы Евгения Ступина закон, инициированный властью, создает угрозу жизни и здоровью людей, а поэтому предполагает уголовную ответственность:

Мы подали иск, потому что считаем, что 1 июля эпидемия не закончится

- Мы не можем оспорить сам закон о голосовании, но у нас есть право и возможность оспорить указ президента о его дате. Мы подали иск, потому что считаем, что 1 июля эпидемия явно не закончится. Сегодня от коронавируса умирают сотни людей, и очевидно, что на избирательных участках произойдет масса заражений. Какие бы меры там не предпринимали, это в любом случае массовое скопление людей. Поэтому мы считаем, что в настоящее время это абсолютно не обязательное мероприятие. Его можно перенести на более поздний срок, когда вирус будет побежден. Наш иск продиктован стремлением сохранить жизни людей.

- Вас смущает только то, что это голосование хотят провести в разгар сложной эпидемиологической ситуации?

Сама процедура референдума - вне закона

- Мы не можем обжаловать указ президента по другим основаниям. Мы не можем обжаловать его конституционность или неконституционность, то, что Путин там идет на шесть сроков. Сама процедура референдума – вне закона. Даже если брать 141 статью Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий - Прим.) - она и формально не относится к этому голосованию, потому что речь в ней идет о референдуме и о выборах. А то, что будет 1 июля - непонятная конструкция, существующая вне правового поля. Кроме того, будет ограничен доступ СМИ и наблюдателей, 10 минут в час председатель комиссии будет находиться наедине с урнами для голосования, в Москве будет проводиться электронное голосование - это все полностью делегитимизирует эту процедуру. Тем не менее, факт есть факт, власть это будет проводить, и в наших силах попытаться этому воспрепятствовать законным путем.

- Почему власти так важно провести это голосование 1 июля, несмотря на то, что коронавирус в стране еще не побежден?

- Дальше будет только хуже, и они это прекрасно понимают. Доходы людей падают, рейтинги власти падают, и ситуация для них лучше не станет. Но мы считаем, что жизнь людей дороже любых рейтингов. Им ничего не мешает изменить этот указ или вообще отказаться от этого голосования. Если уж так хочет "обнулиться", пусть изменяет закон.

- У многих людей сейчас вопрос: ходить или не ходить на это голосование, голосовать против поправок или полностью игнорировать это мероприятие?

Я считаю, что голосовать надо всегда, потому что им сложнее будет фальсифицировать

- Я считаю, что голосовать всегда надо, потому что им тогда сложнее будет фальсифицировать. Это подстегнет к политической активности даже тех, кто раньше не был политически активен. Если люди просто сидят на диване, это ничего не изменит. Конечно, с учетом эпидемии, нужно принимать решение, продиктованное состоянием вашего здоровья. Пожилым людям, думаю, не стоит ходить на участки. Но у кого есть возможность проголосовать в электронном виде – ею стоит воспользоваться. Хотя лично я против электронного голосования, но с учетом положения, в которое поставила нас власть, другого выхода нет, - полагает депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Еще один из инициаторов иска в Верховный суд политолог Валерий Соловей уверен, что нужно использовать все юридические возможности и пытаться отменить голосование 1 июля:

Мы решили отработать все легальные и политические возможности, чтобы отменить эту процедуру

- Мы, естественно, не рассчитываем, что решение будет позитивным. Еще непонятно, примет ли Верховный суд к рассмотрению наш иск, он может и отказать. Тем не менее, мы решили отработать все легальные правовые и политические возможности, чтобы приостановить или отменить эту беззаконную процедуру, которую называют общенародным голосованием. После консультации с юристами мы поняли, что если использовать правовые инструменты, то лучшая возможность – сослаться на эпидемическую ситуацию. Существует статья Конституции об охране здоровья и жизни граждан. Плебисцит 22 апреля был отменен из-за коронавируса, но тогда эпидемическая ситуация была гораздо лучше, чем сейчас. Это самое простое основание, по которому мы можем попытаться отменить голосование 1 июля.

- Что вы думаете о легитимности самой этой процедуры, самого плебисцита?

- Исходя из того, как происходило само так называемое обсуждение поправок к Конституции, все это абсолютно нелегитимно да еще и незаконно. Все это ставит жирный крест или окончательную точку на существовании российской республики, которая возникла в начале 90-х годов. Речь идет не о том, что Конституция, условно, ельцинская заменяется путинской. Российская республика в том виде, в котором она складывалась в начале 90-х годов, прекращает свое существование. Конституция была ее юридическим оформлением и платформой. Больше этой республики нет.

- Почему власти так важно провести это голосование 1 июля, в такой сложный период эпидемии, когда много людей болеют?

Владимир Владимирович Путин очень торопится. Это связано с личными обстоятельствами

- Фундаментальная причина – Владимир Владимирович Путин очень торопится. Это связано с его личными обстоятельствами. Первоначально вносить правки в Конституцию предполагалось начать в конце этого года, и весь процесс хотели растянуть на полтора-два года. Тогда бы это носило почти нормальный характер. Но учитывая его личные обстоятельства, которые резко изменились, он очень торопится. Ему надо завершить процесс создания некой правовой конструкции, которая могла бы управлять Россией в его отсутствие, и поэтому до конца этого года это нужно сделать во что бы то ни стало. Есть и тактические причины. Одна связана с динамикой настроений: каждый день отсрочки ухудшает отношение общества вообще ко всему, что исходит от власти, ко всем ее инициативам. Второе обстоятельство - когда обсуждался вопрос о выборе даты голосования, было несколько вариантов – начало июля и конец июля - начало августа. Глава администрации президента Сергей Кириенко настоял на том, что голосование надо проводить 1 июля, иначе и настроения в обществе ухудшатся, и люди просто разъедутся, будет очень трудно хоть кого-то вообще привести к урнам.

- На какой результат рассчитывает власть? И каким на самом деле может быть этот результат?

Бойкот очень устраивает администрацию президента

- Кириенко пообещал Путину явку 65 процентов и голосование "за" на уровне 73-75 процентов. Это соизмеримо с тем, что было на президентских выборах 2018 года. Поскольку плебисцит рассматривается именно как голосование о доверии или недоверии Путину, результаты должны быть похожи. Что будет на самом деле – я пока сказать не решаюсь. Я знаю, что настроение проголосовать против очень сильное. К сожалению, оппозиция разделилась. В то время, как одна часть, включая меня, говорит, что надо идти и сказать "нет", вторая часть призывает бойкотировать голосование. Я очень хорошо знаю, что бойкот устраивает администрацию президента. Для них это оптимальное решение. Им выгодно, что те, кто могли бы проголосовать "против", не придут. Если вы опускаете бюллетень в урну, результаты гораздо сложнее сфальсифицировать, - полагает политолог Валерий Соловей.