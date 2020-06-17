В Верховный суд подан иск против указа Путина о голосовании 1 июля

Депутаты московской городской думы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров заявили, что подали в Верховный суд России иск о признании недействительным указа президента Владимира Путина о голосовании по поправкам к конституции.

Истцы заявляют, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, когда "каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса - преступление". По мнению истцов, отмена указа Путина спасёт многие жизни.

В интервью Federalcity Шереметьев заявил, что властью был инициирован закон, по которому создание угрозы жизни и здоровью людей предполагает уголовную ответственность, и что президент и администрация президента подпадают под эту ответственность, так как создают угрозу жизни населению страны организацией голосования по поправкам в конституцию.

Валерий Соловей сообщил, что текст иска будет обнародован в четверг, и что истцы попробуют добиться, чтобы Верховный суд рассмотрел его до 1 июля, которое официально названо днем голосования - хотя фактически оно будет проводиться уже с 25 июня.