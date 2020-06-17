Обнуление через изнасилование?

Сегодня в соцсетях есть сотни сообщений о принуждению к участию в голосовании по поправкам к Конституции 1 июня. От людей требуют в Москве регистрироваться для электронного голосования, в Петербурге всем учреждением приписываться к одному участку. Есть требования начальства фотографировать бюллетени с голосованием "за" поправки и отчитываться такими фото. Давят на учителей, врачей, работников госкомпаний и бюджетников. Власти явно озабочены результатами опросов. Так по данным "Левада-центра" за поправки в мае было 44%, против - 32%. Масса людей не хочет идти голосовать, считая плебисцит по обнулению сроков правления Владимира Путина фарсом с заранее известным результатом

Движение "Голос" подготовило и публикует 18 июня доклад в котором изучает, что происходит в России. Доклад фиксирует нарушение конституционных и международных стандартов информационного обеспечения волеизъявления граждан на общероссийском голосовании по изменению Конституции . Нарушение принципов политического нейтралитета и беспристрастности государственных органов и должностных лиц. Налицо нарушение принципа плюрализма в общественной дискуссии по изменению Конституции России. " Кампанию принуждения обсудят: сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук, политики Максим Кац и Леонид Гозман, политолог, глава Центра изучения современной России имени Бориса Немцова Александр Морозов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 17 июня в 19:05