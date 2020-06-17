Власти изолировали ветеранов, которые будут смотреть парад вместе с Путиным

Около 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны будут присутствовать на параде в Москве 24 июня вместе с Владимиром Путиным, отправлены в карантин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с подготовкой к мероприятию.

В этом году традиционный парад в честь Дня Победы перенесён с 9 мая на 24 июня. Этот день объявлен выходным. Большинству участников войны сейчас не меньше 93 лет.

По плану мероприятия Путин будет находиться на трибуне на Красной площади вместе с участниками войны. Решение изолировать их – часть строгих мир по защите Путина от коронавируса, – отмечает агентство. Оно запросило комментарий у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, но он не ответил на запрос.