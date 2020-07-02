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Лицом к событию
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Лицом к событию. Побили врагов, спасли Россию

Лицом к событию. Побили врагов, спасли Россию
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Лицом к событию. Побили врагов, спасли Россию

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Путин и Песков считают результаты голосования по поправкам "триумфальным". Они верят в 78 процентов сторонников поправок. Окружение вроде спикеров обеих палат В.Матвиенко и В.Володина начинают контратаку на тех, кто был против. "Вот теперь Россия по-настоящему независима от Запада" - главный рефрен их выступлений. В программе "Лицом к событию" участвуют политолог Станислав Белковский, политик Николай Марковцев и общественный деятель Виктория Боброва из Ненецкого округа, который дал самый высокий процент голосов "против". Ведущая Елена Рыковцева.

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