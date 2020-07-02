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Время Свободы

Время Свободы: "Голосование по поправкам - беспредельный беспредел"

Время Свободы: "Голосование по поправкам - беспредельный беспредел"
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Время Свободы: "Голосование по поправкам - беспредельный беспредел"

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Кремль заявляет о «триумфе» сторонников поправок к Конституции, оппозиционные политики считают, что Россия вообще осталась без Основного закона***В Праге во время голосования по поправкам прошли символические похороны России, организованные живущими в Чехии россиянами*** Почему в Белоруссии одних оппозиционных кандидатов в президенты кидают за решетку, другим приписывают подписи в их поддержку?

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