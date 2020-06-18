Соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах предприниматель Виктор Бабарико доставлен на допрос в Комитет государственного контроля, сообщил телеграм-канал государственной Белтелерадиокомпании. Вместе с ним допрашивают его сына Эдуарда.

Их адвокаты не допущены в здание КГК, — сообщает Tut.by со ссылкой на предвыборный штаб Бабарико. Увидев прессу сотрудники ведомства закрыли вход в здание изнутри на ключ, передаёт корреспондент издания. В доме бизнесмена проходит обыск, сообщило российское государственное агентство Спутник.

Бабарико и его сына допрашивают в рамках дела о неуплате налогов в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. Основные акционеры кредитной организации — российские "Газпром" и "Газпромбанк".

12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. Сообщалось, что президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени. После этого в банке прошли обыски, 15 человек задержаны.