Соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах предприниматель Виктор Бабарико доставлен на допрос в Комитет государственного контроля, сообщил телеграм-канал государственной Белтелерадиокомпании. Вместе с ним допрашивают его сына Эдуарда.
Их адвокаты не допущены в здание КГК, — сообщает Tut.by со ссылкой на предвыборный штаб Бабарико. Увидев прессу сотрудники ведомства закрыли вход в здание изнутри на ключ, передаёт корреспондент издания. В доме бизнесмена проходит обыск, сообщило российское государственное агентство Спутник.
Бабарико и его сына допрашивают в рамках дела о неуплате налогов в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. Основные акционеры кредитной организации — российские "Газпром" и "Газпромбанк".
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. Сообщалось, что президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени. После этого в банке прошли обыски, 15 человек задержаны.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Всего о необходимом для выдвижения количестве подписей заявили пять потенциальных кандидатов. На угрозы и провокации жаловались и другие потенциальные соперники Лукашенко.
- Накануне стало известно, что счёт Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.
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