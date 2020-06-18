Болтон: Трамп искал выгоду в контактах с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп контактировал с разными мировыми лидерами ради собственной политической выгоды. Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В своей статье в газете The Wall Street Journal Болтон пишет, что во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в 2018 году президент США просил главу КНР Си Цзиньпина увеличить закупки американской сельхозпродукции в обмен на снижение пошлин на китайские товары. Это позволило бы Трампу получить голоса в фермерских штатах на выборах в ноябре 2020 года, утверждает Болтон.

По словам советника, во время саммита Си Цзиньпин сказал Трампу, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются самыми важными в мире.

Голос Америки обращает внимание, что такое же описание встречи лидеров США и Китая содержится в книге Болтона "Комната, где это произошло". С мемуарами советника ранее ознакомились издания The York Times и The Washington Post. Болтон в книге, в частности, утверждает, что Трамп оказывал давление на власти Украины, а его советники 10 раз пытались уговорить его возобновить военную помощь Киеву. По словам советника, президент США также интересовался входит ли Финляндия в состав России и не знал, есть ли у Великобритании ядерное оружие.

Трамп обвинил бывшего советника во лжи и подчеркнул, что уволил Болтона из-за многочисленных ошибок.

Ожидается, что книга поступит в продажу 23 июня. Однако на днях Минюст США попытался предотвратить публикацию мемуаров. Министерство считает, что книга может навредить национальной безопасности. В иске ведомства содержится требование отложить публикацию до завершения проверки рукописи на наличие государственных тайн или создать специальный траст куда будут перечисляться доходы от продажи книги.

Адвокат Болтона заявил, что рукопись прошла проверку в Совете по вопросам национальной безопасности и претензий к автору не было. Издательство Simon & Schuster назвало судебный иск "последней из серии попыток сорвать публикацию книги, которую администрация считает нелестной по отношению к президенту".

Джон Болтон занимал пост советника 18 месяцев. Он ушёл в отставку в сентябре прошлого года в результате разногласий с президентом относительно важных вопросов внешней политики.