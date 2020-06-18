Ветераны не должны заразить Путина

Для участия в параде на Красной площади было отобрано 80 ветеранов Второй мировой войны. Предполагается, что они будут сидеть или стоять рядом с Владимиром Путиным. Это риск для последнего. Поэтому все 80 челвоек отправлены в санаторий на двухнедельный карантин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что им там хорошо. Весело. Они общаются между собой. Одновременно в Москве перекрывают улицы. Идут репетиции парада. Зачем их столько? Все это обсуждаем с гостями. С нами народный артист России Лев Прыгунов, политик Дмитрий Гудков и военный аналитик Александр Гольц.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05