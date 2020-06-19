"Коротко и неясно". Как в разные времена лидеры писали конституции

"Пишите коротко и неясно". Говорят, такой совет – точнее, приказ – дал своим юристам Наполеон Бонапарт в декабре 1799 года, вскоре после совершенного им военного переворота, когда пришла пора оформить новый режим с правовой точки зрения. Этому совету следовали впоследствии многие авторитарные правители. Для них переписывание конституции было одной из важных политических игр, позволяющих легитимизировать свою власть. О некоторых из них полезно вспомнить менее чем за неделю до начала голосования по поправкам к Конституции РФ.

Наполеоновская конституция вошла в историю под названием Конституции VIII года. Имелся в виду введенный во Франции революционный календарь, точкой отсчета для которого служил 1792 год – дата провозглашения республики. Формально, кстати, Наполеон оставался республиканцем даже после того, как в 1804 году был объявлен императором: поначалу на монетах писали "Французская республика, император Наполеон". Правда, очень скоро монархическая символика полностью возобладала над республиканской. Но в 1799-м до этого было еще далеко: новорожденная диктатура должна была быть облачена в строго республиканские одежды.

Неясностей в Конституции VIII года действительно хватало. Например, она не отменяла выборность местного самоуправления, но делала ее очень сложной и многоуровневой. Избирательным правом обладали только мужчины старше 21 года, к тому же оно было ограничено имущественным цензом. На национальном уровне было создано несколько органов власти с красивыми названиями – Сенат (высшая судебная власть), Трибунат и Законодательный корпус. Два последних отличались удивительным разделением функций. Члены Трибуната обсуждали законопроекты и направляли их в Законодательный корпус, члены которого, в свою очередь, законы принимали или отвергали, но не могли их обсуждать.

Реальное значение имела статья 41, описывавшая полномочия главы исполнительной власти – первого консула республики. Они были всеобъемлющими: он "утверждает законы; назначает и сменяет членов Государственного совета, министров, послов, офицеров армии и флота, чинов местного управления…, уголовных и гражданских судей". Конституция предусматривала также второго и третьего консулов, но лишь для создания иллюзии коллективного руководства: они "подписывают распоряжения первого консула и могут заносить в протокол собственное мнение, после чего решение первого консула вступает в силу". Первым консулом – на 10 лет – стал, естественно, Бонапарт. Через пару лет благодарные французы продлили срок его консульства до пожизненного, а еще позднее, как уже говорилось, Наполеон был объявлен императором. Формально всё это делалось на основе Конституции VIII года, утвержденной всенародным голосованием. По официальным данным, более 3 миллионов французов проголосовали "за", против были всего 1562 человека.

Пишите коротко и неясно

Племянник Наполеона – Луи-Наполеон Бонапарт, ставший впоследствии Наполеоном III, в основном копировал дядю. В 1852 году, вскоре после совершенного им переворота, "Наполеон Малый", как ядовито называл его Виктор Гюго, даровал французам новую конституцию. Еще до этого он заручился одобрением своей политики на плебисците – 92% проголосовали "за". Несколько месяцев спустя, по примеру легендарного родственника объявив себя императором, Наполеон III чуть изменил Основной закон, но расстановка сил осталась неизменной: глава государства, обладающий колоссальными правами, и оттесненные на политическую обочину другие ветви власти.

Правда, позднее ситуация начала меняться. Новые поправки расширили полномочия Законодательного корпуса, а в 1870 году даже был проведен плебисцит, утвердивший новый, более демократический режим, который получил название "либеральной империи". Франция должна была стать действительно конституционной монархией – стареющий Наполеон III хотел передать своему единственному сыну менее политически расколотую страну. Но не получилось: летом того же года император ввязался в войну с Пруссией, был разбит, свергнут республиканцами и умер в изгнании в Англии.

В ХХ веке диктаторы стали куда жестче, а плоды их конституционного творчества – лицемернее. Так, "сталинскую" Конституцию СССР 1936 года советская пропаганда называла "самой демократической в мире". И действительно, в ней были прописаны все основные гражданские права и свободы, на практике, однако, не соблюдавшиеся. Символично, что один из основных авторов текста Конституции, Николай Бухарин, через пару месяцев после ее принятия был объявлен предателем, исключен из партии, позднее арестован и год спустя расстрелян. В 1977 году "сталинскую" конституцию сменила "брежневская", столь же лицемерная. С нее во многом были списаны конституции других стран советского блока. Однако сам факт того, что в них значились гарантии прав и свобод, позволил диссидентам начать движение в защиту гражданских прав под обращенным к властям лозунгом "Соблюдайте вашу Конституцию!".

Соблюдайте вашу Конституцию!

В отличие от Сталина, Гитлер был равнодушен к конституционным декорациям. Формально все 12 лет истории Третьего рейха продолжала действовать конституция демократической Веймарской республики. В действительности большинство ее положений было отменено двумя актами. 28 февраля 1933 года, сразу после пожара Рейхстага, в поджоге которого нацисты обвинили коммунистов, престарелый президент Гинденбург издал указ, которым отменил семь статей конституции, гарантировавших гражданам личные права и свободы. Представители компартии были лишены депутатских мандатов в Рейхстаге и законодательных органах всех уровней. 24 марта запуганные депутаты, за исключением социал-демократов, проголосовали за закон о чрезвычайных полномочиях, позволивший правительству Гитлера править без какого-либо надзора и противодействия законодательной власти. Парламент формально продолжал существовать, но его стали называть "самым высокооплачиваемым хором в Германии": в начале и конце заседаний депутаты – после 1933 года сплошь нацисты – исполняли национальный гимн, а в остальном... у них не было серьезной работы.

В том же самом 1933 году Антониу ди Оливейра Салазар, занявший за пару лет до того пост премьер-министра Португалии, написал проект новой конституции страны и добился его одобрения на референдуме. Этот документ положил начало режиму "Нового государства", в основе которого лежала идеология корпоративизма, которая была предусматривала объединение работодателей и работников одной отрасли в рамках корпораций под патронажем государства. Конституция Салазара предоставляла большую власть президенту, но сам диктатор главой государства не стал. Он предпочитал сменять в президентском кресле одного лояльного ему генерала другим, сам же оставался премьером до 1968 года, когда инсульт сделал его инвалидом. "Абсолютная власть может существовать, абсолютной свободы никогда не бывает", – говорил Салазар и в соответствии с этим принципом строил свое "Новое государство". В 1974 году этот режим пал в результате "революции гвоздик".

"Во главе государства стоит президент республики… В его лице сосредоточена единая и неделимая государственная власть", – так звучала статья 2 конституции Польши, принятой в апреле 1935 года. Она была написана под одного человека – маршала Юзефа Пилсудского, ведущего польского политика первой половины ХХ века. Устроив в 1926 году военный переворот, Пилсудский занимал разные военные и гражданские должности, но главой государства не был, считая, что конституция не дает президенту достаточных полномочий. Наконец конституцию переписали, однако Пилсудский уже был тяжело болен и умер через пару недель после принятия парламентом нового, более авторитарного Основного закона. Наследники маршала кое-как разделили власть, но удерживали ее недолго: в 1939 году Польша была разгромлена и разделена в результате германо-советского вторжения.

Манеры европейских диктаторов порой пытались копировать их весьма экзотические "коллеги" далеко от Европы. В 1966 году в Центральноафриканской республике, бывшей колонии Франции, к власти пришел полковник Бокасса, свергнувший в результате переворота своего двоюродного брата Давида Дако. Будучи большим поклонником Наполеона, 10 лет спустя он провозгласил себя императором и устроил колоссальную коронацию, опустошившую бюджет страны. Была принята и новая конституция, в статье 2 которой значилось: "Верховная власть принадлежит нации, воплощенной в императоре". В действительности речь шла о диктатуре, которая была людоедской не только в переносном смысле: Бокассу подозревали в каннибализме. Империя продержалась недолго. Осенью 1979 года Бокассу при поддержке французского спецназа сверг тот самый Дако, отомстив родственнику за переворот 13-летней давности.

Верховная власть принадлежит нации, воплощенной в императоре

Постсоветским президентам, к счастью, далеко до Бокассы, но с конституциями своих стран они тоже обращались так, как им диктовали интересы сохранения власти. Например, в Казахстане первую конституцию после провозглашения независимости приняли в 1993 году, но уже через два года поменяли, утвердив на референдуме новую – с расширенными полномочиями президента. В эту конституцию много раз вносились поправки: так, в 2007 году в Основном законе было закреплено, что "ограничение на избрание президентом одного и того же лица более двух раз подряд не распространяется на Первого Президента Республики Казахстан". В 2017 году в статью 91 был внесен такой текст: "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными". Как известно, носитель этих почетных титулов Нурсултан Назарбаев в марте 2019 года ушел в отставку, сохранив за собой лидерство в правящей партии, ряд других постов и серьезное политическое влияние.

В Беларуси ее первый и пока единственный президент Александр Лукашенко изменил конституцию еще в 1996 году, через два года после прихода к власти. Принятые на референдуме поправки дали президенту право назначать и увольнять с должности всех министров, генерального прокурора, судей и руководство Национального банка. Кроме того, в конституции было закреплено положение о равноправии русского и белорусского языков. В 2004 году Лукашенко организовал еще один референдум, отменивший конституционное ограничение количества президентских сроков двумя. В августе этого года в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Находятся ли предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции РФ в русле подобных авторитарных конституционных экспериментов, имеющих единственную цель – укрепление власти первого лица? Вот их краткий обзор, а также предыстория появления:

Ну а принять окончательное решение предстоит избирателям.