Верховный суд США поддержал защиту от депортации детей иммигрантов

Верховный суд США заблокировал решение президента Дональда Трампа о прекращении программы защиты детей иммигрантов.

В четверг высший судебный орган страны отменил вердикт суда низшей инстанции, признавшего незаконной программу DACA. Она защищает от депортации тысячи так называемых "мечтателей" – иммигрантов, которые нелегально приехали в США в детском возрасте вместе с родителями. Программа DACA была введена в действие при президенте Бараке Обаме.

Как отмечает "Голос Америки", за отмену решения низшей инстанции проголосовали пять членов Верховного суда, против – четыре. Председатель Джон Робертс, который придерживается консервативных взглядов, присоединился к либерально настроенным судьям.

Дональд Трамп уже отреагировал на результаты голосования. В твиттере он разместил комментарий со словами о том, что последние решения Верховного суда, не только по DACA, "говорят лишь об одном, что нужны новые судьи".

Под действие программы DACA подпадают около 700 тысяч человек. Это главным образом выходцы из стран Латинской Америки. Теперь, помимо защиты от депортации, у них вновь будет возможность получать временные разрешения на учебу и работу, обновляемые раз в два года.