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В США федеральный судья поддержал 700 тысяч детей-"мечтателей"

Одно из массовых выступлений "мечтателей" в пользу программы DACA в Лос-Анджелесе, 1 сентября 2018

Вашингтонский федеральный судья постановил, что администрация Трампа должна возобновить программу, защищающую от депортации молодых нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в детском возрасте. Судья также постановил, что государство должно принимать новые заявки по Программе для детей-иммигрантов (DACA).

Cудья Джон Бейтс отсрочил исполнение своего постановления, дав правительству время до 23 августа для обжалования решения.

Ранее, в апреле этого года судья Бейтс дал правительству 90-дневный срок на представление аргументов в пользу закрытия программы DACA. 3 августа он официально констатировал, что представленные аргументы не изменили его позицию.

Ранее в этом году федеральные суды в Нью-Йорке и Калифорнии постановили, что продление разрешений на пребывание в стране в рамках DACA должно оставаться в силе. Однако эти суды не потребовали от правительства возобновления приема новых заявлений.

В рамках программы временные разрешения на работу и учебу предоставляются примерно 700 000 молодых иммигрантов, которых иногда называют «мечтателями». Большинство этих людей прожили в США всю жизнь и не помнят другой родины. Они платят налоги, ведут бизнес, обзаводятся семьями, оканчивают учебные заведения и служат в армии.

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