Прокопьева: мы до сих пор не услышали текст, за который меня судят. ВИДЕО

Журналистка Светлана Прокопьева, которую судят в Пскове по обвинению в оправдании терроризма, заявляет, что текст, на котором строится обвинение, до сих пор не зачитан.

"За все время, что идет процесс, мы не услышали тот текст, за который меня судят…то есть сам предмет преступления нам до сих пор не известен, в обвинении нет той конкретной фразы, в которой они увидели признаки преступления - оправдания терроризма", - рассказала Светлана Прокопьева.

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Второй западный окружной военный суд в Пскове рассматривает по существу дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. Ее обвиняют по статье Уголовного кодекса России об оправдании или пропаганде терроризма. Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.



Сейчас на заседании допрашивают свидетелей. Показания уже дали представители Роскомнадзора и специалисты, которые готовили заключение о наличии признаков терроризма в авторской колонке Прокопьевой на "Эхе Москвы"и псковской ленте новостей. Журналистка высказала мнение о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний анархист Михаил Жлобицкий взорвал самодельную бомбу. Прокопьева предположила, что его поступок, возможно, спровоцирован политикой властей. В ходе следствия было сделано несколько экспертиз.



На суде также выступил журналист, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. Он заявил, что надеется, на правосудие и оправдательный приговор: "В данной ситуации я абсолютно уверен в полной невиновности обвиняемой, считаю, что отсутствует состав преступления и Светлана Прокопьева должна быть оправдана независимым судом. Следствие зашло в тупик. Сути дела нет, нет никакого оправдания терроризма, это понимают все".

В защиту Светланы Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом. 1 октября 2019 года больше пятидесяти российских независимых СМИ провели акцию солидарности, опубликовав в текстовом или видеоформате открытое письмо Прокопьевой "Семь лет за две страницы текста".

Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Руководство корпорации называло обвинения в её адрес необоснованными, а также попыткой заставить замолчать независимого журналиста.