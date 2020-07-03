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Время Свободы

Время Свободы: Первое политическое дело после "обнуления"

Время Свободы: Первое политическое дело после "обнуления"
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Время Свободы: Первое политическое дело после "обнуления"

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Журналист Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма за авторскую колонку, выступила на суде с последним словом. Обвинение требует приговорить ее к 6 годам колонии ***В Казахстане, в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации, с 5 июля вводится жесткий карантин*** В США продолжается снос исторических памятников, но уже не стихийный, а по решению властей

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