В "цепи солидарности" в Минске приняли участие тысячи людей

19 июня - последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии. Для регистрации кандидатам необходимо собрать 100 тысяч действительных подписей.
Накануне был задержан один из претендентов на регистрацию кандидатом - бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который рассматривается как один из основных оппонентов президента Александра Лукашенко. Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что Бабарико, которого ранее в четверг привезли на допрос, задержали из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Глава комитета назвал его "непосредственным организатором противоправной деятельности" в Белгазпромбанке. В пятницу было объявлено о возбуждении уголовного дела об организации преступного сообщества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июня заявил, что властям удалось сорвать "масштабный план" дестабилизации обстановки в стране и предотвратить "майдан". "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси" - сказал Лукашенко. Ранее он намекал, что за Бабарико стоят некие российские "олигархи".
Вечером в Минске прошла акция протеста, в которой участвовали тысячи людей. Они выстроились в "цепь солидарности" вдоль центрального проспекта белорусской столицы - Проспекта независимости. Участники акции протестовали не только против задержания Бабарико, но и против арестов других оппонентов Лукашенко в ходе избирательной кампании - блогера Сергея Тихановского, политиков Павла Северинца и Николая Статкевича.
Люди не разошлись, даже несмотря на сильный ливень. Акция закончилась только после полуночи, она длилась более шести часов. Несколько её участников были задержаны.
Параллельно с "цепью солидарности" собирались подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. На акцию пришёл кандидат Валерий Цепкало - как и Бабарико, этот известный в Белоруссии управленец ранее прямо не выступал против Лукашенко и бросил ему вызов только в ходе нынешней избирательной кампании.
Кампания сопровождается как репрессиями со стороны властей, так и большим, чем ранее, числом массовых акций в поддержку оппозиционных кандидатов. Они проходят не только в Минске, но и в других городах.
В Центризбиркоме заявляют, что более 100 тысяч подписей уже подано в поддержку Лукашенко и Бабарико. Сторонники оппозиционного кандидата утверждают, что собрали более 400 тысяч подписей. Это, впрочем, ещё не гарантирует его регистрацию, поскольку ЦИК может признать подписи недействительными. Подписи намерены представить ещё ряд оппонентов Лукашенко, в том числе жена Тихановского Светлана.
- 11 июня было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, которым Виктор Бабарико руководил 20 лет. По словам Бабарико, в рамках этого дела, которое он расценивает как нападение на себя лично и попытку политического давления, были задержаны два десятка человек. Сам возможный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах в августе процессуального статуса в деле ранее не имел.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- В последние недели в разных городах Белоруссии проходили массовые акции сторонников оппозиции в поддержку других возможных кандидатов. Несколько активистов, политиков и блогеров были задержаны и получили аресты до 15 суток. Власти обвинили их в участии в несанкционированных выступлениях. Против блогера Сергея Тихановского, которого на выборы не пустили, возбудили уголовное дело.
- Критики Александра Лукашенко подчеркивают, что его правительство практически нетерпимо к инакомыслящим и независимым медиа и что ни одни выборы в стране за последние 20 с лишним лет нельзя назвать свободными и справедливыми по западным стандартам.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Белоруссии освободить всех активистов, а также обеспечить конкурентную борьбу на выборах. "Граждане Белоруссии хотят демократических выборов" - сказала она.
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