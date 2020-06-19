Глава Омской области о поправках: "возвращаемся к периоду СССР"

Глава Омской области, бывший депутат Госдумы Александр Бурков призвал жителей прийти на голосование по поправкам в Конституцию. В интервью телеканалу 12 губернатор заявил, что в случае принятия поправок Россия перестанет жить "под диктовку дяди Сэма".

"Когда Конституция принималась, в начале 90-х, прописали, что международное право выше российских законов. И мы сегодня живем, получается, под диктовку дяди Сэма. И нам порой диктует международный суд: „Вы здесь не то сделали, мы вас штрафуем“. Всё, мы возвращаемся к периоду Советского Союза. Мы будем жить по российским законам, а не по американским", - сказал Бурков.

По мнению главы Омской области, поправка, которая закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, поможет решить демографическую проблему в России. Бурков уверен, что с однополыми браками многие в Европе не согласны и из-за этого "люди образованные, с профессиями" начнуть переезжать в Россию. Таким образом, добавил он, Россия решит вопросы с демографией, так как европейцы понимают: "то, что предлагается сегодня в Европе, – это тупик".

В интервью местному телеканалу Бурков также прокомментировал поправку о суверенитете России. "Если это решение будет принято с Конституцией, значит, границы никогда не будут рушиться. Не будет с нами торговаться ни Япония, ни Германия, ни о Курильских островах, ни о Калининграде, ни о Крыме", - считает губернатор Омской области.

По мнению бывшего депутата городской думы Екатеринбурга, оппозиционера Леонида Волкова, который знал Буркова по работе на Урале, омский губернатор мог зачитать, что ему "велели", пишет "Тайга.инфо".