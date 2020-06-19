Красноярск: судебных приставов принуждают проголосовать по поправкам

Сотрудников управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Красноярского края принуждают принять участие в голосовании за поправки в Конституцию. Это следует из внутреннего документа за подписью врио начальника отдела собственной безопасности каревого ведомства майора Виталия Печёнкина (есть в распоряжении редакции Сибирь.Реалии).

Печёнкин разослал подчинённым обращение, в котором обязывает их участвовать в голосовании за поправки "по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", а начальников отделов – отчитаться о явке сотрудников. Необходимость голосовать глава отдела безопасности объяснил тем, что "личный состав вновь созданного органа принудительного исполнения является неотъемлемой составляющей государства, и прямой долг сотрудников защищать права и свободы населяющих его людей".

Помимо того, что поправки в "основной закон могут радикально поменять условия жизни", Печёнкин обратился внимание подчинённых на то, что с 25 июня по 1 июля возле избирательного участка волонтёры красноярского отделения "Ассоциации юристов России" будут раздавать всем желающим избирателям листовки для участия в "Викторине-2020" с розыгрышем 10 квартир в Красноярске, 10 отечественных автомобилей и 50 "современных смартфонов".

В том же документе Печёнкин поручает начальникам отделов довести информацию о долге защищать права и лотерее до личного состава, а после "проконтролировать процесс участия их подчиненных в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Он также распорядился доложить о ходе голосования в дежурную часть, указав процентное соотношение сотрудников принявших участие в голосовании от общей численности личного состава".