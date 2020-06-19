Исследование: коронавирус был в Италии уже в декабре

Повторный анализ образцов сточных вод, взятых в Турине и Милане в декабре прошлого года, показал наличие генетических частиц коронавируса.​

Об этом объявил итальянский Национальный институт здоровья. Исследования проводились двумя лабораториями, использовались разные методики, но результат оказался одинаков. Образцы воды были взяты в Турине и в Милане 18 декабря, до того, как в Италии были выявлены первые больные. Первые два случая заболевания COVID-19 в Италии были подтверждены 31 января 2020 года. Это были два китайских туриста в Риме. Через неделю после этого коронавирус был выявлен у итальянца, приехавшего из в то время очага эпидемии, китайского города Ухань. Быстрое распространение коронавируса по Италии началось в конце февраля, когда возник очаг в провинции Ломбардия.

Итальнские исследователи подчеркивают, что в ноябрьских и октябрьских пробах воды РНК SARS-CoV-2 не было.

Учёные целого ряда стран исследуют сточные воды в попытке определить очаги заражения и изолировать возможные источники распространения эпидемии. Предполагается, что с помощью постоянного мониторинга присутствия РНК вируса в воде можно будет избежать массового и дорогого тестирования населения.