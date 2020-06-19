Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода

Лидеры стран-членов Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев экономических санкций, введённых против России в 2014 году в связи с её ролью в вооружённом конфликте на востоке Украины.
Об этом сообщила по итогам видеоконференции руководителей стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали своим коллегам о текущей ситуации на востоке Украины и процессе выполнения Минских соглашений. ЕС ранее неоднократно заявлял, что санкции могут быть ослаблены или сняты только в случае существенного прогресса при их реализации.
Санкции налагают ряд ограничений на сотрудничество с Россией в сфере финансов, энергетики, торговли, запрещают экспорт в Россию ряда категорий товаров. В России действуют так называемые антисанкции - в частности, запрет на ввоз из стран ЕС ряда продуктов питания.
Российские официальные лица обращались к различным европейским политикам и организациям с призывами снять санкции, ссылаясь при этом на эпидемию коронавируса. В ЕС пришли к выводу, что нынешние санкции никак не влияют на способность России противостоять эпидемии.
Ранее на этой неделе ЕС продлил на год другой пакет санкций - связанный с аннексией Крыма.
- Отдельно Меркель в своём выступлении перед журналистами коснулась вопроса об убийстве в прошлом году в Берлине гражданина Грузии, в прошлом воевавшего против федеральных войск в Чечне, Зелимхана Хангошвили. Накануне стало известно, что германская прокуратура считает российские государственные органы причастными к организации этого преступления. Меркеоль сказала, что Германия оставляет за собой право на новые ответные действия в отношении России, однако подчеркнула, что эти меры будут зависеть от хода суда по делу об убийстве. Накануне в МИД Германии в связи с этим делом был вызван российский посол.
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