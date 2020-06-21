На восток. Пойдут ли войска США из Германии в Польшу?

Президент США Дональд Трамп на днях подтвердил намерение сократить численность американских солдат в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч. В СМИ появилась информация о том, что часть этих солдат может быть переброшена в Польшу, ближе к российским границам.

В качестве причины сокращения контингента в Германии Трамп назвал слишком низкие расходы Берлина на оборону и неблагоприятные для Вашингтона торговые отношения с этой страной. Дональд Трамп напомнил, что Германия не приблизилась к выполнению обязательства, принятого в рамках НАТО, – увеличить к 2024 году расходы на оборону до 2% ВВП.

Американский президент также повторил свой давнишний упрек в адрес Берлина – в сотрудничестве с Москвой в рамках строительства газопровода "Северный поток – 2". "Почему Германия платит России миллиарды за энергию, в то время как мы должны защищать Германию от России? Это так не работает", – сказал президент США.

Почему Германия платит России миллиарды за энергию, в то время как мы должны защищать Германию от России?

Дональд Трамп добавил, что присутствие американских солдат в Германии экономически выгодно Берлину, поскольку военные тратят большое количество денег в этой стране. Таким образом, вывод 9,5 тысячи американских солдат может иметь серьезные экономические последствия для небольших городов, которые расположены возле военных баз.

"Германия получает выгоду, но, что касается торговых вопросов, то как член Европейского союза она очень плохо к нам относится. Мы ведем торговые переговоры, но на данный момент я не удовлетворен соглашением, которое они предлагают заключить", – добавил американский президент.

Трамп достал кролика из шляпы

Дональд Трамп считает присутствие войск США во многих странах мира, прежде всего в Германии, пережитком холодной войны. Действительно, военное присутствие Соединенных Штатов в Германии – наследие послевоенной оккупации страны союзниками. В настоящее время на территории Германии дислоцируется самое большое количество американских войск в Европе. Максимальное количество солдат США, которое может находиться на территории Германии, составляет 52 тысячи. Однако численность военных колеблется вследствие ротации сил – на данный момент она составляет 34,5 тысячи.

Белый дом заявляет о намерении отозвать из Германии 9,5 тысяч военнослужащих, так как американским налогоплательщикам это обходится слишком дорого. Четыре года назад Трамп пообещал вернуть в США "миллиарды долларов", потраченные на НАТО. В связи с этим его нынешнее решение можно рассматривать как часть кампании перед ноябрьскими президентскими выборами.

Такие решения не должны быть столь спонтанными

Экс-глава варшавского бюро "Атлантического совета", бывший главный редактор журналов Forbes и Newsweek Polska Михал Кобоско в интервью Радио Свобода отметил, что решение президента США может иметь значительные геополитические последствия.

– Такие решения не должны быть столь спонтанными, как фокус с появлением кролика из шляпы. Подобные поступки не производят хорошего впечатления на союзников. Все были уверены в том, что присутствие американцев в Европе – это неоспоримый факт. Хотя в последние годы это перестало казаться незыблемой истиной, но подобных внезапных решений о перемещении американских солдат еще не было. Это ощутимое изменение в расстановке военных сил в Европе. Однако стоит принимать во внимание приближающиеся президентские выборы в США. Я не думаю, что такое серьезное решение будет принято накануне выборов. Чем они завершатся, пока неясно. Кстати, соперник Трампа, бывший вице-президент США Джо Байден уже заявлял, что в случае победы не намерен сокращать военное присутствие в Германии.

"НАТО – это не торговая организация"

Высокопоставленные немецкие чиновники высказали опасения по поводу возможного сокращения американских войск в Германии и возможной переброски части солдат в Польшу. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила: "НАТО – это не торговая организация, и безопасность – это не товар".

Тем временем посол Германии в США Эмили Хабер ответила на заявление президента Трампа, сказав, что американские войска находятся в Европе, чтобы защищать трансатлантическую безопасность, а не Берлин. "Американские войска [...] находятся там не для защиты Германии. Они там для защиты трансатлантической безопасности. Кроме того, они размещены там для обеспечения американского военного присутствия в Африке, в Азии", – заявила посол.

Размещение американских сил в Германии было выгодно обеим сторонам

– Размещение американских сил в Германии было выгодно обеим сторонам, – продолжает экс-глава варшавского бюро "Атлантического совета" Михал Кобоско. – Американцы пользуются современной немецкой инфраструктурой, у них есть свои постоянные базы. Для Германии, которая после Второй мировой войны не имела права и смелости восстановить свой военный потенциал, присутствие американских войск – самая ощутимая гарантия их собственной безопасности. Германия не выделяла на оборону необходимое количество средств, сознавая при этом, что ключевым элементом их безопасности является присутствие американских войск. Теперь же все может измениться.

Варшава празднует?

Что же касается польской стороны, то премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава последовательно стремится к тому, чтобы увеличить количество американских военных на территории страны, но не ценой его уменьшения в Германии. На данный момент на территории Польши в рамках двусторонних и натовских договоренностей размещены около 5 тысяч американских военнослужащих.

24 июня, за 4 дня до президентских выборов, президент Польши Анджей Дуда посетит по приглашению Дональда Трампа Белый дом. Ожидается, что они обсудят, в частности, вопросы, связанные с обороной и безопасностью. В офисе Анджея Дуды заявили, что глава государства будет настаивать на том, чтобы сокращение американского контингента в Германии не означало его сокращения в Европе в целом, но возможную переброску американских солдат в Польшу пока не прокомментировали.

Михал Кобоско отмечает, что если все же часть американских солдат будет переброшена в Польшу, то Варшава должна принимать во внимание позицию администрации Трампа, согласно которой принимающая сторона должна оплачивать большую или по крайней мере равную часть расходов, связанных с дислокацией войск США:

– Польша должна будет выделить средства на развитие инфраструктуры, которая позволила бы войскам функционировать на этой территории, разбивать свои базы. Это важный элемент переговоров. Эта тема уже поднималась во время встречи президентов Дуды и Трампа в прошлом году. Тогда речь шла об увеличении числа американских солдат в Польше. Год назад звучали различные суммы, которые Варшава должна была выделить на содержание американских войск на своей территории. Поэтому, если все же речь дойдет до переговоров об этом, Варшава должна будет заявить, сколько средств она будет в состоянии выделить на содержание американского контингента.

Польша стремится укрепить отношения с США, забывая о Германии

Стоит отметить, что у многих экспертов возникли опасения, что тот факт, что Польша, пусть и неофициально, но очень быстро выступила с предложением принять у себя часть американских солдат, может негативно отразиться на и без того непростых в последние годы польско-немецких отношениях.

– В течение последних пяти лет больше всего внимания польское правительство уделяло военным отношениям с США, в то время как отношения с другими союзниками, в том числе с Германией, оказались на втором плане. Варшава сотрудничала с Берлином, но сотрудничество происходило в рамках Североатлантического альянса, – продолжает Михал Кобоско. – Мы говорим о странах, которые граничат друг с другом и являются важными военными игроками в Европе, поэтому им стоило бы стремиться выстроить крепкие отношения, в основе которых – регулярное сотрудничество между польской и немецкой армией. Однако этого не происходит. На данный момент мы имеем дело с диспропорцией: Польша стремится укрепить отношения с США, забывая о Германии.

"Польше нечего терять в отношениях с Россией"

Помимо того, что возможная переброска американских войск в Польшу может вызвать напряженность между Берлином и Варшавой, это также может спровоцировать Кремль.

– С того момента, как первый американский солдат, вообще первый солдат НАТО ступил на территорию Польши и стран Балтии, Россия заявляет, что эти действия противоречат Основополагающему акту Россия – НАТО, который был подписан в 1997 году. Западные союзники, в том числе США, считают, что это не так. Даже если бы это и произошло, то стало бы исключительно ответом членов Североатлантического альянса на агрессивные действия России, прежде всего в отношении Украины. Это можно рассматривать как защитную реакцию со стороны НАТО. Конечно, с точки зрения Москвы увеличение численности американских солдат в Польше станет существенным негативным фактором, а с точки зрения Варшавы этот шаг, наоборот, должен отрезвить Россию. Я думаю, что это не улучшит отношений Польши и России. Однако Варшаве особо нечего терять. Официальные отношения на мертвой точке, нет рабочих контактов, сейчас даже не работает так называемая группа по сложным вопросам, которая снижала градус напряженности в двусторонних отношениях. Так что если и будет принято решение о переброске части американских солдат из Германии в Польшу, то отношения с Россией как были, так и останутся очень холодными, – отмечает Михал Кобоско.

Автор – сотрудник русской службы Польского радио