Пока без "Форта Трамп". Польша получит немного военных и газ из США

Солдаты и газ. К этим двум словам можно свести итоги визита президента Польши Анджея Дуды в США, за которым в Кремле, судя по первой российской реакции, следили с большим неудовольствием.

Визит президента Польши в Вашингтон на этот раз прошел без какого-либо намека на дипломатический скандал. Во время предыдущей встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер Польши стал предметом шуток оппозиции и пользователей социальных сетей из-за своего поведения в Овальном кабинете Белого дома. Дуду тогда раскритиковали за то, что он разрешил сфотографировать себя в положении, которые многие посчитали унизительным для польского президента. Власти Польши даже пошли на увольнение финансируемого польской стороной и вещающего на Белоруссию телеканала "Белсат", который высмеял событие на своей странице в Фейсбуке:

Прошедший на этой неделе саммит завершился в намного более торжественной обстановке. Трамп назвал Польшу "образцовым союзником", при этом встреча принесла не только декларации, но и настоящие решения ряда насущных вопросов в отношениях между двумя странами. Помимо приятной полякам, но символической вести о скорой отмене виз для поездок в США, эти решения можно разделить на два блока. Первый, военный, касается размещения в Польше дополнительных американских военных подразделений, второй, энергетический, предусматривает поставки в страну дополнительных объемов сжиженного газа из США, а также ядерной технологии для гражданских целей. В газовой сфере Варшава получила реальные перспективы замены российского топлива американским.

Вместо Ямала –​ Луизиана

Анонсированные контракты с Соединенными Штатами фактически означают конец поставок российского газа Польше в нынешнем режиме, с заранее утвержденным объемом поставляемого топлива, уже начиная с 2022 года. В этом уверен глава польской государственной нефтегазовой корпорации PGNiG Пётр Возняк. После 2022 года Польша будет покупать только конкретные партии российского газа и только в том случае, если Россия будет готова его продать по цене, привлекательной в сравнении с другими доступными альтернативами, заявил он. При этом известно, что Варшава сейчас покупает газ из США по существенно более низкой цене, чем топливо из России.

Эксперт по польскому газовому сектору Войцех Якубик добавляет, что вопрос поставок важен не только для Польши, поскольку по правилам планируемых контрактов газ можно будет перепродать и другим европейским странам. Сжиженное топливо вскоре начнет поступать из строящихся терминалов в американском штате Луизиана, уточняют эксперты.

В поставках топлива при посредничестве Польши заинтересована в том числе Украина. Переговоры по этому вопросу в Вашингтоне вел в мае этого года глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев. Тогда он заявлял, что окончательное решение пока не принято, выразив при этом надежду, что "заинтересованность обеих сторон" в ближайшие время "превратится в конкретные потоки газа". При этом, как подчеркивает польское издание biznesalert.pl, Варшава уже продает Киеву американский газ, но не на основе постоянных поставок. А именно привязки каждой партии американского топлива, которая поступит в Польшу, к украинскому рынку пытается добиться Киев.

"Форту Трамп" пока не быть

Второе стратегическое решение, одобренное президентами Польши и США, – отправка в страну дополнительных американских сил. Польская сторона настаивала на создании постоянной базы, которой Анджей Дуда то ли шутку, то ли всерьез предлагал присвоить название "Форт Трамп".

По итогам встречи в Вашингтоне была достигнута договоренность лишь о размещении дополнительно тысячи солдат США на территории Польши. Сейчас в стране дислоцированы около 7 тысяч американских военных (для сравнения – в Германии со времен "холодной войны" их осталось около 40 тысяч). Кроме того, Варшава обязалась оплатить строительство военной базы за 2 миллиарда долларов, которой США смогут воспользоваться в будущем.

В Польше последние новости из США были восприняты с оптимизмом. Как утверждает генерал Роман Полько, доктор военных наук и бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, в сегодняшнем мире постоянные базы – не самый важный и надежный элемент защиты страны от внешних угроз:

– В XXI веке никому не нужна такая база, как "Рамштайн" в Германии. Нужно располагать ударными возможностями. В Польшу будет отправлена часть американского подразделения вместе с его командованием. Здесь будут не только обыкновенные солдаты, но и специальные силы, в том числе для разведки и логистики. Это создает условия для того, чтобы в случае угрозы в Польшу можно было отправить более многочисленные силы, которые смогут поддержать оборону стран восточного фланга НАТО. Это необходимый шаг в связи с политикой президента Владимира Путина, который путем аннексии Крыма, дестабилизации Донбасса и разного рода провокаций провоцирует хаос в этом регионе.

Сегодня никому не нужна такая база, как "Рамштайн" в Германии

Польша прежде всего обеспокоена возможностью использования Россией Калининградской области, где уже размещены ракеты "Искандер" и где, в общем, Москва бряцает оружием. Беспокоят и такие события, как недавние учения "Запад" на территории Беларуси, в которых были задействованы российские силы огромного масштаба. Крайний сценарий – война с так называемым ограниченным использованием ядерного оружия, что, безусловно, беспокоит больше всего.

Я бы не стал говорить о разочаровании последними решениями США. Для Польши хорошо, что эти силы будут, хорошо, что будут заключены технологические контракты, которые будут способствовать модернизации польской армии. Польша не готовится к войне, но стране нужны оборонные возможности в случае провокаций.

– Вы не опасаетесь, что решение США спровоцирует реакцию со стороны России? Что, например, в Калининградскую область будет отправлено еще больше ракет "Искандер", систем С-400?

– Провокации будут в любом случае. Откровенно говоря, слова или декларации на президента Путина не действуют. Нужна политика действий, которую успешно практикует сам Кремль. Как бы ни оценивать президента Трампа, для него тоже характерен такой подход. Он действует как бизнесмен, пытающийся оценить надежность своих партнеров, и мгновенно реагирует на угрозы, которые появляются.

Еще раз подчеркиваю: никто в НАТО не хочет напряжения в отношениях с Россией, но никто не намерен прятаться и делать вид, что ничего не происходит, когда Кремль разными методами испытывает готовность Североатлантического союза защищаться от угроз.

Провокации будут в любом случае

– А имеет ли значение тот факт, что в Польшу США перебросят часть сил, которые сейчас находятся в Германии? Можно ли говорить о смене направлений в оборонной политике Вашингтона?

– Скажем так: 20 лет спустя наконец пришло понимание, что границы НАТО изменились. Польша и остальные страны Центральной и Восточной Европы в стали участниками союза, но немного на правах членов "второй категории". Много лет просто повторялись заявления о том, что не нужно провоцировать Россию. Сегодня эти аргументы потеряли актуальность, и Польша стала полноправным членом НАТО. Страна постепенно превращается в центр, который будет обеспечивать логистику для плавного функционирования восточного фланга НАТО. "Зонт безопасности" наконец полностью раскрылся над Польшей и странами Балтии.

Но это не какой-то жест благородства со стороны США. Отправив сюда свои войска, говоря откровенно, США смогут лучше контролировать то, что происходит в Европе, и мговенно реагировать, если появятся какие-нибудь угрозы.

– Что будет дальше? В Польшу отправят еще больше войск? Или, например, часть сил могут дислоцировать в странах Балтии?

– Отправка в Польшу дополнительных войск – это не столько вопрос количества, сколько улучшения качества дислоцированных сил. Речь идёт в том числе о силах специального назначения. Эти силы не будут "сидеть" на одной базе, а будут передвигаться и выполнять различные задания, в том числе в Литве, Латвии и Эстонии.

США смогут лучше контролировать то, что происходит в Европе

​– Если постоянные базы, по вашим словам, не так уж важны, что может тогда стать основным направлением развития НАТО на восточном фланге? Во время встречи президентов Польши и США также был заключен договор о поставке Варшаве истребителей F-35. По вашему мнению, это важнее, чем "Форт Трамп"?

– Да, постоянная база не нужна для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие войск. А это на самом деле намного важнее, поскольку сегодня надо усилять мобильность вооруженных сил. Если говорить о снабжении польских войск современными технологиями, наличие самолетов F-35 – это прежде всего наращивание способностей вооруженных сил Польши принимать участие в совместных действиях с США. Именно сочетаемость вооружений очень важна, когда нужно организовать военную операцию.

Козыри России – это не только возможность принятия быстрых решений, которая объясняется спецификой управления страной, но и систематическая модернизация вооруженных сил. Российская армия также сильна тем, что не использует оружие разного происхождения. Это устраняет проблемы, вызванные несочетаемостью вооружений.

Евросоюз хочет создать свои собственные вооруженные силы, но пока что используемые в Европе технологии плохо совмещаются. Образно говоря, каждая страна пытается производить свои компоненты, которые потом нужно "приклеивать" друг к другу. Однако политика Соединенных Штатов приводит к определенной унификации в этой области, что позволяет повысить не только разведывательный потенциал НАТО, но и сами военные возможности.

Польша ориентируется на американские технологии

​– Но в Европе же всё равно до сих пор не используются технологии однородного происхождения.

– Да, в Евросоюзе до сих пор больше об этом говорят, чем предпринимают какие-то конкретные действия. Польша нацелена на унифицацию материала, в связи с чем была было принято стратегическое решение ориентироваться на американские технологии. Это предопределяет военную политику Польши на долгие годы. Я считаю, что это правильное решение – наши вооруженные силы смогут легче работать с американскими, что важно в ситуации, когда наши союзники в Европе в лице Франции и Германии, по моему мнению, не предпринимают достаточно усилий по укреплению обороны.

– ​Вы думаете, что Франции и Германии тоже нужно ориентиваться на американские военные технологии? Это вообще реалистичный сценарий?

– Безусловно, нужно развивать оборонные способности Европы. Об этом в Евросоюзе говорят много, но реальных действий мы наблюдаем намного меньше. Я надеюсь, что превосходство США на рынке вооружений будет способствовать координации европейских сил. Этот процесс должен развиваться в рамках НАТО, а не параллельно усилиям его членов.

Еще раз подчеркну, Европа вынуждена идти на усиление военной мощи в том числе из-за действий Кремля. В начале этого века Россию тоже приглашали в НАТО, если не в качестве члена, то хотя бы со статусом наблюдателя. Но Москва на это не согласилась и постепенно выбрала путь конфронтации, – считает польский военный эксперт генерал Роман Полько.