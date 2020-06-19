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Задержание журналистов Радио Свобода в Минске

Задержание журналистов Радио Свобода в Минске
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Задержание журналистов Радио Свобода в Минске

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Сотрудники Радио Свобода – журналист Александра Дынко и видеооператор Андрей Рабчик – задержаны на акции в поддержку оппозиции в Минске. Они вели прямую трансляцию. Местонахождение Дынко и Рабчика пока неизвестно. Протестные акции возобновились в пятницу вечером в Минске и других городах Белоруссии. Люди выстраиваются в "цепь солидарности" в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании.

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