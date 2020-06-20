Ветераны войны сидят на карантине, чтобы увидеться с Путиным на Красной площади. Парад Победы президента России. Бойкот плебисцита или шанс выразить свое отношение к Конституции-2020. Америка разговаривает сама с собой и сносит памятники. Куда ведут страну протестующие?
Обсуждаем эти темы с политическим аналитиком Марией Липман и публицистом Константином Эггертом. В программе также участвуют: сенатор Франц Клинцевич, историк Николай Сванидзе, депутат Александр Ющенко (фракция КПРФ) и военный эксперт Александр Гольц.
"Путин на Красной площади – наследник Сталина!" "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05
Ветераны войны сидят на карантине, чтобы увидеться с Путиным на Красной площади. Парад Победы президента России. Бойкот плебисцита или шанс выразить свое отношение к Конституции-2020. Америка разговаривает сама с собой и сносит памятники. Куда ведут страну протестующие?
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