Бывший президент Армении освобождён под залог в $4 миллиона

Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобождён из-за под стражи под залог в размере 2 миллиардов драмов, это больше четырёх миллионов ста тысяч долларов, — передаёт Армянская служба Радио Свобода. Это произошло вечером 19 июня.

Согласно сообщению канцелярии политика, Кочарян вернулся домой, но продолжит реабилитационное лечение в медицинском центре, где он был прооперирован весной по неназванной причине.

65-летний Кочарян обвиняется в захвате власти и коррупции. В частности, бывшему президенту вменяют в вину причастность к событиям в марте 2008 года в Ереване. Тогда в городе в результате разгона акции оппозиции погибли десять человек. Протесты начались после объявления результатов президентских выборов, которые оппозиция посчитала сфальсифицированными.

На демонстрациях 2008 года был арестован действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. Он получил семь лет лишения свободы за организацию беспорядков и вышел из колонии по амнистии в 2011 году.

После ареста в июле 2018 года Роберта Кочаряна дважды освобождали и вновь брали под стражу. В одном из комментариев политик назвал себя жертвой новых властей, которым "прислуживает система правосудия".

Его сын заявлял, что у бывшего президента нет таких денег для залога и сообщил накануне о сборе денег для политика.