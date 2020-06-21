В квартире Верзилова выломали дверь. Сам он не выходит на связь

Издатель "Медиазоны", активист и участник Pussy Riot Пётр Верзилов утром в воскресенье сообщил, что в его квартиру в Москве неизвестные ломают дверь. После этого он перестал выходить на связь. В квартире его нет, его местонахождение неизвестно - сообщает "Медиазона".

Корреспондент издания убедился, что дверь в квартиру Верзилова выломана. Соседка по подъезду подтвердила, что домой к Верзилову приходили примерно 10 человек и ломали дверь. Был ли активист дома, задержан ли он - неизвестно.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Верзилов, помимо прочего, известен организацией перформансов, в том числе против полицейского насилия. В последний раз он был задержан в Москве в апреле, когда вышел на улицу в форме майора полиции. ​Речь шла о художественной акции против произвола властей во время так называемого режима самоизоляции.