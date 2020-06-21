Кадыров заявил, что у него нет антител к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сданный им тест на антитела к коронавирусу оказался отрицательным, то есть коронавирусной инфекцией он не болел.

В мае ряд СМИ, в том числе "Интерфакс", сообщали о том, что Кадыров болен коронавирусной инфекцией и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в Москве. Сообщения появились после того, как глава Чечни несколько дней не появлялся на публике и не писал в соцсети, что для него необычно. Представители властей Чечни отрицали болезнь Кадырова и его госпитализацию, однако сам он, спустя несколько дней вновь появившись на публике, слухи прямо не комментировал, заявив лишь, что, как любой человек, имеет право заболеть, "поставить капельницу и поднять иммунитет".

Доподлинно известно, что в Москву в мае из Грозного несколько раз прилетал пассажирский самолёт, который СМИ связывают с Кадыровым. Глава Чечни заявил, что у него нет личных самолётов.

О том, что у него не обнаружено антител, Кадыров написал на своей странице "ВКонтакте". При этом он отметил, что у 80 процентов сдавших с ним тесты – члены сборной КВН Чечни и сотрудники его аппарата – антитела обнаружены были.