Верзилова допросили по "московскому делу" и обвинили в мелком хулиганстве

Стали известны подробности допроса сотрудниками Следственного комитета участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Как сообщил он сам изданию "Медиазона", допрос был связан с "московским делом", заведённым в прошлом году после летних акций оппозиции в центре Москвы. По этому делу были арестованы несколько десятков человек, часть из них приговорены к лишению свободы.

По словам Верзилова, разрешения на следственные действия в отношении него подписаны генералом Рустамом Габдулиным - именно он руководил следственной группой по "московскому делу". Участник Pussy Riot также добавил, что во время допроса к нему "было много вопросов по Алексею Навальному и по поездкам зарубеж". В частной беседе сотрудники СК назвали Верзилова "организатором массовых беспорядков".

После допроса, который проходил в отделе полиции по Красносельскому району Москвы, Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали и повезли в ОВД по Мещанскому району. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. По этой статье Верзилову грозит 15 суток ареста.

По мнению адвоката задержанного, властям нужно, чтобы Верзилов сидел за решёткой во время военного парада, посвящённого 75-летию победы, а также во время голосования по поправкам в Конституцию России. Сам Верзилов считает, что при выходе из ОВД на него напал специально нанятый провокатор.