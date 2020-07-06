Лицом к событию. Путин боится развала России

"Распалась партия - распалась страна!" Путин ругает Ленина за то что тот на бумаге дал волю республикам. Путин ругает КПСС, что поставила целостность страны под угрозу. Он меняет Конституцию, чтобы республики не растаскивали русские земли.Откуда у него паника перед тем, что они разбегутся, на какой почве? Обсуждают аналитик Андрей Колесников, историк Андрей Зубов и политик Дмитрий Новиков.