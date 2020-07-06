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Время Свободы:"Должно было быть оправдание и наказание тех, кто возбуждал дело"

Время Свободы:"Должно было быть оправдание и наказание тех, кто возбуждал дело"
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Время Свободы:"Должно было быть оправдание и наказание тех, кто возбуждал дело"

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Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвинявшаяся в оправдании терроризма за авторскую колонку о теракте в Архангельском управлении ФСБ, приговорена к штрафу в полмиллиона рублей***Политики, правозащитники, общественные активисты считают приговор Прокопьевой несправедливым и требуют его отмены***Исполнилось 80 лет советскому диссиденту, правозащитнику, участнику демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Павлу Литвинову

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