Время Свободы:"Должно было быть оправдание и наказание тех, кто возбуждал дело"

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвинявшаяся в оправдании терроризма за авторскую колонку о теракте в Архангельском управлении ФСБ, приговорена к штрафу в полмиллиона рублей***Политики, правозащитники, общественные активисты считают приговор Прокопьевой несправедливым и требуют его отмены***Исполнилось 80 лет советскому диссиденту, правозащитнику, участнику демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Павлу Литвинову